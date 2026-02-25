€ 5.0953
DCNews Stiri Fază tare în Congresul SUA: Ce s-a întâmplat când Trump a vorbit de „pirații somalezi“ la Starea Uniunii / video viral
Data publicării: 16:55 25 Feb 2026

Fază tare în Congresul SUA: Ce s-a întâmplat când Trump a vorbit de „pirații somalezi“ la Starea Uniunii / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump sua Președintele american Donald Trump, 25 februarie 2026. Sursa foto: Agerpres

În timpul discursului despre Starea Uniunii pe care Donald Trump l-a susținut în Congresul Statelor Unite ale Americii a avut loc un moment tensionat cu o membră a Camerei Reprezentanților, Ilhan Omar.

Președintele Donald Trump s-a concentrat asupra comunității somaleze din Minnesota în timpul discursului său despre Starea Uniunii de marți seară, numindu-i „pirați” care au „jefuit Minnesota”. Președintele SUA a citat o afirmație nedovedită conform căreia membrii au comis fraude în valoare de 19 miliarde de dolari, potrivit RedLakeNationNews.

„Când vine vorba de corupția care... jefuiește America, nu a existat un exemplu mai uimitor decât Minnesota - unde membrii comunității somaleze au jefuit aproximativ 19 miliarde de dolari de la contribuabilii americani”, a spus Trump.

CITEȘTE ȘI                 -              Momentele cheie din discursul lui Donald Trump despre Starea Uniunii în Congres: Aplauze, boicot și gesturi politice

Chiar în timp ce vorbea despre „pirații somalezi“, camerele de filmat s-au mutat pe membra Congresului Ilhan Omar, pe față căreia se putea citi dezaprobarea față de afirmațiile președintelui Statelor Unite ale Americii. Imaginile pot fi văzute mai jos.

Lui Omar i s-a raliat și reprezentata democrată Rashida Tlaib, ambele ironizându-l pe președinte în mai multe momente în timpul discursului.

„Asta e o minciună, iar tu ești un mincinos”, a strigat Omar la un moment dat către Donald Trump.

Ilhan Omar
donald trump
starea uniunii
