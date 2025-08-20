Fostul premier Boris Johnson s-a relaxat pe plajă și a înotat în mare în timpul vacanței pe care a petrecut-o în Grecia, alături de soția și copiii săi, savurând cocktailuri sub o umbrelă și ronțăind chipsuri, scrie The Mirror.

A fost alături de soția sa, Carrie, și cei patru copii ai lor - Wilfred, în vârstă de patru ani, Romy, în vârstă de doi ani, Frank, în vârstă de un an și Poppy, în vârstă de două luni - pe insula paradisiacă Eubeea. Îmbrăcat în pantaloni scurți de baie, fostul politician s-a bucurat de o baie în mare, iar apoi s-a relaxat pe plajă, ronțăind un pachet de chipsuri și savurând câteva cocktailuri.

Euboea este a doua insulă ca mărime din Grecia și se află la mai puțin de o oră de Atena. Aceasta a fost și înainte locația unei vacanțe a familiei Johnson. Familia premierului a petrecut vacanța acolo și în 2022.

Euboea, cunoscută și sub numele de Evia, este o destinație preferată printre turiști datorită plajelor sale uimitoare și restaurantelor asemănătoare cu cele din Dubai.

Câștigându-și acum banii ca editorialist de ziar și orator public, Johnson s-a descurcat mai bine în această vacanță decât în unele dintre excursiile sale anterioare.

În 2000, Johnson aproape s-a înecat în timpul unei vacanțe în Scoția.

Boris Johnson is just an embarrassing alcoholic now days! In April 2022, he put a stop to a peace agreement between Russia and Ukraine. He demanded continued war at all costs and the terrible result of his actions is probably 1 million dead soldiers. Then it is not so strange… pic.twitter.com/yPoIiNaXWh — Make Europe Great Again ???????? (@AF_Anderberg) August 19, 2025

Boris Johnson takes a dip – because even *floating chaos* needs a day off! pic.twitter.com/LqDgimfcjL — Leilani Godfrey (@LeilaniGod75161) August 18, 2025

‼️???????? As war in #Ukraine hits a decisive moment, Boris Johnson — the man who drove Kiev into it — has vanished to Greece, lounging on the beach with cocktails. #borisjohnson pic.twitter.com/6VRSBVlgRK — Maimunka News (@MaimunkaNews) August 18, 2025

