Alertă de securitate: Un angajat al agenției nucleare din Japonia a pierdut în China un telefon cu informații confidențiale
Data publicării: 23:58 07 Ian 2026

Alertă de securitate: Un angajat al agenției nucleare din Japonia a pierdut în China un telefon cu informații confidențiale
Autor: Tiberiu Vasile

Alertă de securitate: Un angajat al agenției nucleare din Japonia a pierdut în China un telefon cu informații confidențiale Foto: Pixabay
 

Autoritățile japoneze au declanșat o alertă de securitate după ce un angajat al agenției nucleare japoneze NRA a pierdut, în timpul unei călătorii private în China, un telefon de serviciu cu date sensibile.

Un incident grav a atras atenția autorităților de la Tokyo, după ce un angajat al instituției responsabile cu siguranța nucleară a pierdut un telefon de serviciu în timpul unei deplasări private.

Potrivit presei japoneze, citate de BBC, este vorba despre un telefon aparținând unui angajat al Nuclear Regulation Authority (NRA), pierdut în afara Japoniei, într-un context care a ridicat semne de întrebare privind protecția datelor sensibile.

Telefon pierdut în China

Dispozitivul conținea informații confidențiale, mai exact date de contact ale unor angajați implicați în activități legate de securitatea nucleară. NRA nu a putut stabili, până în acest moment, dacă datele au fost accesate sau compromise în China, conform relatărilor din mass-media japoneză.

Incidentul s-a produs într-un moment delicat pentru agenția nucleară din Japonia, pe fondul eforturilor autorităților de a relansa programul nuclear național, suspendat de mai bine de zece ani.

Context sensibil pentru sectorul nuclear japonez

După dezastrul din 2011, când un cutremur de magnitudine 9 și un tsunami devastator au provocat accidentul nuclear de la Fukushima, Japonia a oprit toate reactoarele nucleare. Ulterior, a fost creată Nuclear Regulation Authority, cu rolul de a supraveghea standardele de siguranță și procesul de repornire a instalațiilor.

În acest cadru tensionat, orice posibilă breșă de securitate este tratată cu maximă atenție.

Cum s-a pierdut telefonul

Surse citate de presa locală arată că angajatul NRA a pierdut telefonul pe 3 noiembrie, în timpul unui control de securitate pe un aeroport din Shanghai, în China. Călătoria avea caracter personal. Lipsa dispozitivului a fost observată abia după trei zile.

Angajatul a verificat ulterior cu autoritățile aeroportuare, însă telefonul nu a mai fost găsit.

Dispozitivele, folosite pentru intervenții rapide

Conform cotidianului Asahi Shimbun, NRA oferă telefoane unor membri ai personalului pentru a putea reacționa prompt în situații de urgență. Departamentul din care făcea parte angajatul afectat are atribuții directe în protejarea materialelor nucleare împotriva amenințărilor, inclusiv furt și acte de terorism, potrivit Kyodo News.

Măsuri luate după incident

În urma situației, agenția nucleară din Japonia a informat Comisia pentru Protecția Informațiilor Personale și a transmis un avertisment intern. Angajații au fost instruiți să nu mai transporte telefoane de serviciu în afara țării, au relatat surse din presa locală.

Nu este un caz izolat

Incidentul din China nu este singular. În ultimii ani, sectorul nuclear japonez s-a confruntat cu mai multe episoade similare.

În 2023, un angajat al centralei Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare instalație nucleară din lume, a pierdut un teanc de documente după ce le-a lăsat pe plafonul mașinii. În noiembrie anul trecut, un alt angajat al aceleiași centrale a fost sancționat pentru manipularea incorectă a unor documente confidențiale, după ce le-a copiat și le-a încuiat într-un birou.

Alte probleme în sectorul nuclear

Tot în această săptămână, operatorul Chubu Electric Power a anunțat că ar fi putut utiliza date selectateîn evaluările de siguranță pentru o centrală nucleară din centrul Japoniei.

Astfel, NRA a suspendat analiza procesului de repornire a reactoarelor administrate de Chubu, invocând „fabricarea unor date critice de inspecție”, potrivit Reuters.

CITEȘTE ȘI: Cele mai mari economii ale lumii în 2040. Cine intră în top 5
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

japonia
china
alerta
centrala nucleara
securitate
Comentarii

