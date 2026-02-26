Numit președinte al Autorității Vamale Române în luna septembrie 2025, Alexandru Bogdan Bălan a fost demis din funcție în ianuarie 2026, dar, surpriză, la doar o lună distanță, a fost numit vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, tot al Vămii.

Mai multe întrebări legitime ar putea apărea în acest caz. De ce a făcut Guvernul o astfel de mișcare? De ce l-a demis de la șefia Autorității Vamale, dacă, după doar o lună, l-a repus într-o funcție tot la conducerea instituției?

Vasile Marica, președintele SED-LEX, a spus, pentru DC News, că, în opinia sa, este „o sfidare și „o nebunie ce se întâmplă cu astfel de numiri „peste noapte”.

„Este o sfidare!”

„Cred că este o sfidare! Din punctul meu de vedere, este o sfidare. Vama este într-o situație foarte delicată la ora actuală. Este împărțită în diferite găști și astfel de numiri, peste noapte, fac foarte mult rău instituției, dar și țării, ca imagine, atât pe plan național, cât și internațional. Chiar nu se mai găsește niciun om pe care să îl pună într-o funcție pentru a rezolva ceva?

Instituția Vamală trebuie să funcționeze. La ora actuală, tipul acesta de coordonare este dezastruos. Ce spune lumea asta despre noi, ce spune Bruxelles-ul? Nu are cum cineva din instituția asta a vămilor europene să te mai creadă, să facem hub european aici, în momentul în care ne prezentăm în forma asta, când îl demiți azi și mâine repui aceeași persoana în funcție. E o nebunie”, a declarat Vasile Marica.

Demis ca incompetent, revine șef

De-a lungul timpului, șefi sau conducători din sistemul vamal din România au fost în centrul unor dosare de corupție, fiind în centrul unor acuzații de luare de mită, trafic de influență și favorizarea de operatori economici. Însuși Alexandru Bogdan Bălan a fost urmărit într-un dosar clasat, în cele din urmă, în 2025.

”Într-o instituție ca Vama este, în general, inevitabil să ai dosare. Vrei, nu vrei, greșești, sunt foarte multe influențe, presiuni, nu este o instituție ușor de condus, dar să vină cu tipul acesta de atitudine- ca-n cazul Bălan n.r., nu mai înțeleg nici angajații ce se întâmplă. Vor fi pe cont propriu și vor încerca să iasă la pensie.

Subliniez chestiunea de competență. Atât timp cât îl demiți din incompetență și îl pui la loc ca fiind competent înseamnă că ești un Guvern neserios. Semnalul dat este foarte prost pentru cetățeni, agenți economici, instituții și angajații lor, pentru relația internațională!”, a mai spus Vasile Marica, președinte SED-LEX, pentru DC News.

