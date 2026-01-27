Șefului Vămilor, urmărit penal de DNA timp de 9 ani, înlocuit de premierul Bolojan

Alexandru Bogdan Bălan a fost eliberat din funcția de președinte al Autorității Vamale Române. Hotărârea a fost luată de premierul Ilie Bolojan.
Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în 18 septembrie 2025 în fruntea Autorității Vamale. El a fost în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter.
În locul lui Alexandru Bogdan Bălan a fost numit Mihai Savin, tot printr-o hotărâre a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată luni în Monitorul Oficial. Anterior, Mihai Savin a avut funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române.
De asemenea, Mihai Savin a ocupat funcții de conducere în numeroase companii și instituții. El a fost inclusiv director adjunct la Apa Nova București, în mandatul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, dar și membru în consilii de administrație ale unor companii municipale.
Bogdan Alexandru Bălan a fost urmărit penal de DNA timp de 9 ani pentru acuzațiile de abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter, care a murit în 2019, conform G4Media. Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcție pe data de 18 septembrie 2025 prin decizia a premierului Ilie Bolojan, la propunerea ministrului finanțelor, Alexandru Nazare.
