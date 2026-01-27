€ 5.0959
Data actualizării: 12:10 27 Ian 2026 | Data publicării: 11:57 27 Ian 2026

Șefului Vămilor, urmărit penal de DNA timp de 9 ani, înlocuit de premierul Bolojan
Autor: Andrei Itu

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Alexandru Bogdan Bălan a fost eliberat din funcția de președinte al Autorității Vamale Române. Hotărârea a fost luată de premierul Ilie Bolojan.

Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în 18 septembrie 2025 în fruntea Autorității Vamale. El a fost în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter.

Cine a fost numit în locul lui Alexandru Bogdan Bălan

În locul lui Alexandru Bogdan Bălan a fost numit Mihai Savin, tot printr-o hotărâre a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată luni în Monitorul Oficial. Anterior, Mihai Savin a avut funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române.

De asemenea, Mihai Savin a ocupat funcții de conducere în numeroase companii și instituții. El a fost inclusiv director adjunct la Apa Nova București, în mandatul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, dar și membru în consilii de administrație ale unor companii municipale.

Alexandru Bogdan Bălan, urmărit penal de DNA timp de 9 ani

Bogdan Alexandru Bălan a fost urmărit penal de DNA timp de 9 ani pentru acuzațiile de abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter, care a murit în 2019, conform G4Media. Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcție pe data de 18 septembrie 2025 prin decizia a premierului Ilie Bolojan, la propunerea ministrului finanțelor, Alexandru Nazare.

