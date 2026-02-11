PNL împotriva lui Bolojan. Chirieac: Ce se întâmplă în culise

Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit, miercuri seară, la postul de televiziune Realitatea Plus, unde a comentat situația dificilă în care se află Partidul Național Liberal, care este „contaminat total“ de către USR și care ia „decizii în contradicție cu ideologia sa“.

„Partidul Național Liberal nu există. Există liberali, dar partidul nu există. Este contaminat total de USR. Domnul Ilie Bolojan nu mai este considerat premierul PNL, ci premierul USR al României, iar PNL-ul, cel mai vechi partid din Europa, a luat decizii în totală contradicție cu ideologia sa.

PNL-ul a ucis, a încercat să ucidă și în mare parte a reușit, inițiativa privată și antreprenorii. Singurul lucru pe care încă nu l-a făcut a fost că nu a atentat la democrația din România, atât cât este ea. Dar nici nu a început reforma statului putred cu care ne confruntăm“, a afirmat Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: Statul, nu că e putred, e total haotic

Analistul politic a făcut referire și la situația pensiilor magistraților, care este ținută în aer de Curtea Constituțională a României, aceeași Curte Constituțională care a anulat alegerile prezidențiale din 2024 și a interzis candidați la noile alegeri din 2025.

„CCR este responsabilă integral de nenorocorile privind pensiile magistraților. La fel cu anularea alegerilor din 2024, acum nu mai știm, după raportul Comisiei Juridice a Congresului SUA, care nu a găsit influență rusească, dar a găsit influența Comisiei Europene, suntem cu totul în ceață.

La alegerile din primăvara anului 2025 au fost scoși oameni de pe listă fără vreo hotărâre definitivă a vreunei instanțe de judecată.

Acum nu se ia decizia privind pensiile magistraților, dar anul trecut nu ai sesizat CJUE să întrebi dacă poți să scoți, după bunul plac, pe cineva de pe lista de candidați. Consecințele le vedem în prezent: Statul, nu că e putred, e total haotic“, a punctat Bogdan Chirieac.

Foto: Agerpres

„ONG-ul“ care îl controlează pe Ilie Bolojan, PNL, dar și PSD

Analistul politic Bogdan Chirieac a arătat cum, un partid de numai 12% - un „ONG cu relații oculte” - reușește să-l controleze atât pe Ilie Bolojan, cât și Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Există însă și excepții.

„Nu se va întâmpla nimic cu domnul Bolojan, pentru că USR are o forță extraordinară. Nu este forța electoratului, pentru că a luat 8% la europarlamentare și 12% la parlamentare, cu Elena Lasconi în turul 2. Nu poporul român ține la putere acest ONG, ci relațiile oculte - nu există alt partid în România care să aibă o coloană a cincea, formată din ONG-uri care fac politică, plătită foarte bine, care are capacitatea să scoată oamenii în stradă la o apăsare de buton.

Domnul Bolojan e susținut de această structură și rămâne în această funcție independent de partidele politice. Eu nu cred că va pleca nici anul viitor, la rotativa programată cu PSD.

Demersul de a captura justiția al USR a reușit. Procurorii-șefi de la Parchet și de la DNA nu și-au mai depus candidaturile. Tot ce trebuie făcut acum e ca USR să-și pună procurori care simpatizează cu această organizație pentru a începe al doilea război româno-român. Aștept cu interes să văd cine va fi propus de Nicușor Dan în aceste funcții. Pot însă să pariez că vor fi de la USR“, a spus analistului politic.

Foto: Agerpres

România va intra cel mai probabil în recesiune

Chiar dacă România va intra cel mai probabil în recesiune tehnică, este posibil ca țara noastră să își revină spre finalul anului 2026, grație banilor europeni. Probleme ar putea să apară, totuși, din cauza miniștrilor neperformanți de la USR.

„Avem două trimestre consecutive, 3 și 4 de anul trecut, care au creștere negativă. România va intra oficial în recesiune tehnică. Totuși, cred că țara își va reveni spre finalul anului, pentru că Uniunea Europeană urmează să ne dea vreo 20-24 de miliarde de euro bani din fondurile nerambursabile.

Dacă ar exista un minim de pregătire economică și pricepere, am putea relansa proiecte europene, însă să ne uităm la calitatea extrem de slabă a miniștrilor din USR. Cred că singurul care deocamdată ține capul sus e domnul Darău de la Economie, dar în rest sunt contestații pe toată gama de miniștri de la USR, fără ca președintele României să ia vreo măsură.

Gafele doamnei Oana Țoiu sunt de poveste în MAE, domnul de la Apărare a vrut să trimită trupe românești în Groenlanda etc. Când au fost moțiunile simple, PSD a votat la ordinul USR. PSD, cel mai mare partid din România, votează la ordinul USR, despre ce vorbim?

Și președintele, și premierul am senzația că sunt în această ideologie. PNL e împotriva lui Ilie Bolojan mai mult decât PSD. La fel și UDMR, care și-a revizuit atitudinea și discursul la reacția cetățenilor români de etnie maghiară. Domnul Bolojan va rămâne pentru că e apărat de mișcarea europeană neomarxistă de la Bruxelles și de președintele țării care tolerează acest comportament“, a punctat Bogdan Chirieac.

Potrivit analistul politic, decizia în cazul USR stă în mâna lui Nicușor Dan, acesta fiind singurul care are puterea de a scoate acest partid de la guvernare.

„Președintele are o putere mult mai mare decât cea înscrisă în Constituție. Hubert Thuma a ieșit public împotriva lui Bolojan, dar are nevoie de un sprijin. Totul e în mâna lui Nicușor Dan, dar acesta nu acționează.

PNL e tasat de președintele Dan, care nu face nimic pentru a ajuta acest partid și a ajuta România. Distrugerea PNL nu este deloc în interesul României. Pentru ce? Pentru un partid care e un ONG care are o ideologie de extrem stângă (n.r. USR)“, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.