Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Data actualizării: 13:08 13 Ian 2026 | Data publicării: 13:02 13 Ian 2026

Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Autor: Tiberiu Vasile

Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri  Liderii partidelor de guvernământ la Palatul Parlamentului. Sursa Foto: Agerpres

Coaliția de guvernare fierbe, iar nemulțumirile față de premierul Ilie Bolojan cresc în PSD și PNL.

 

Românii resimt tot mai acut presiunea noilor taxe și se pregătesc pentru un an dificil, în care povara financiară se va accentua. După expirarea schemei de plafonare a facturilor la gaze, costurile vor crește, iar cetățenii cer soluții reale și sustenabile pentru redresarea economică a țării. Nemulțumirile sunt amplificate de faptul că greutățile cad mai ales asupra vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile, care și așa își văd veniturile stagnând.

În paralel, tensiunile politice din coaliția de guvernare se adâncesc. Nemulțumirile legate de conducerea premierului Ilie Bolojan se fac auzite atât în rândul PSD, cât și al PNL.

Cine și-ar dori plecarea lui Bolojan

Mai mulți lideri liberali și-ar dori un alt premier la cârma guvernului, iar PSD analizează opțiuni inclusiv mai radicale, iar declarațiile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, reflectă dificultățile interne: "Nu aţi vrea să fiţi într-o şedinţă de coaliţie, să vedeţi cum se pun problemele acolo şi cât de mare este, până la urmă, deranjul de fiecare dată când PSD încearcă să îşi impună punctul de vedere. Problema nu este a PNL-ului, noi am mai guvernat cu PNL-ul, nici măcar a USR-ului, dacă vreţi. Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel de sfaturi, de absolut niciun fel de idei ale celorlalţi. Este foarte complicată o coaliţie în care principalul partid este de stânga guvernează împreună cu două partide de dreapta şi un partid al minorităţilor". 

Pe fondul acestor tensiuni, deciziile privind viitorul PSD în guvernare urmează să fie luate în lunile acestea, după adoptarea bugetului. 

Bogdan Chirieac: Se poate și fără Ilie Bolojan, dar problema este USR-ul

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, unde a identificat principalele nume care ar putea prelua conducerea executivului.

"Se poate ca PSD-ul să guverneze alături de PNL fără Ilie Bolojan ca premier. Se poate și fără Ilie Bolojan, dar problema este USR-ul. USR-ul nu este un partid de dreapta, ci un partid de extremă stângă, cu relații internaționale foarte bine așezate în acest moment la nivel european, dar și cu legături tăiate complet cu Statele Unite, pentru motivele evidente pe care le știm cu toții.

Problema este că PSD ar vrea să dea și USR-ul de o parte, pentru o mai bună guvernare. USR-ul, cel puțin cu actuala conducere, este departe de a fi un partid politic. E greu să vii cu soluții reale, pe construcție, nu doar pe critică și zâzanie. USR este tot un ONG și, în momentul acesta, rămâne așa. Să zicem că USR-ul nu va putea fi scos de la guvernare foarte repede, inclusiv din motive ce țin de Bruxelles.

Cele două nume de posibili premieri

Fără Ilie Bolojan, guvernul trebuie să se orienteze către cineva cu viziune, cu cineva care are o strategie economică, care vede dincolo de vârful nasului. Sunt două nume vehiculate: unul cu contacte excepționale la nivel internațional, atât la Bruxelles, cât și la Washington, și altul eficient în zona economică. Primul nume, cel ancorat bine în planul internațional, este Cătălin Predoiu. A fost cel mai bun ministru al guvernului și este în continuare. A ridicat MCV-ul, ne-a băgat în spațiul Schengen și are experiență în domenii cheie. Al doilea nume este Alex Nazare, care ar putea să vină cu soluții interesante pentru economia țării.

Deci, PNL-ul are resurse; problema lui este că e pur și simplu căpăcit. Nu au zis nimic cei de la PNL. În afară de un sughiț așa, din când în când, din partea unuia sau a altuia, PNL-ul a încetat să existe pe harta politică a României. Acum este într-un fel de comă indusă, o comă indusă de domnul Bolojan. PNL-ul e un partid real, un partid adevărat, unul dintre cele mai vechi partide din Europa. Are resurse și lideri confirmați și neconfirmați, numai că au gura închisă. Îi ține de gură USR-ul, cu tot felul de aberații, sau chiar domnul Bolojan, cu disprețul total pe care îl poartă acestui partid pe care îl conduce. De altfel, eu nu înțeleg de ce dânsul dorește să fie de la PNL, când dânsul e 'de la noi', de la USR. Adică, se încadrează perfect în toată matricea USR-ului și se comportă ca atare", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Groenlanda, noul test major pentru NATO. Chirieac spune care ar putea fi soluția
 

acest articol reprezintă o opinie
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
 
