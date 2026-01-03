Coșmar pentru antreprenorii din România după noile decizii. Chirieac spune că se poate și mai rău: Un Guvern condus doar de PNL și USR ar însemna să sărim în prăpastie

Întrebat dacă un guvern minoritar, format din PNL și USR, ne-ar arunca într-un haos și mai mare decât cel în care deja ne aflăm, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că un astfel de guvern ar fi o mare greșeală. Potrivit analistului politic, deciziile premierului Ilie Bolojan creează un haos economic fără precedent.

„PNL și USR, alături de UDMR îmi imaginez, ca să facă măcar un 33%, și cu minoritățile 37%. E un haos absolut în momentul acela. Acum e un haos cât de cât, dar atunci vă dați seama că orice trebuie negociat în Parlament cu PSD sau cu AUR, ceea ce este imposibil.

Chiar dacă cei din PNL sunt atât de însetați de putere, nu cred că vor achiesa lucrul acesta. Știți ce înseamnă? Că PNL se ia de mână cu USR și împreună se aruncă în prăpastie. Deci ce comite domnul prim-ministru Bolojan este fără precedent în istoria post-decembristă”, a spus Bogdan Chirieac.

Măsuri profund anti-economice

Bogdan Chirieac a avertizat că noile măsuri fac ca proprietarii de SRL-uri să răspundă cu propria avere pentru datoriile firmelor, ceea ce afectează grav mediul antreprenorial. Aceste măsuri, în opinia sa, sunt profund anti-economice.

„De pildă, începând de ieri, toți proprietarii de SRL-uri - sunt 700.000 de SRL-uri în România - dacă nu pot să-și plătească datoria la stat răspund cu averea proprie. Vă dați seama, poate e un SRL care are de încasat bani de la stat - dacă a lucrat pentru infrastructură, căruia partenerii nu i-au plătit banii sau care nu a putut să-și recupereze TVA-ul, și atunci îi ia averea proprietarului, care poate a lucrat 35 de ani, fiindcă firma are dificultăți financiare acum.

Asta elimină noțiunea de societate cu răspundere limitată și nu numai. Nu mai poți împrumuta propria firmă, firma nu te mai poate împrumuta. Deci dincolo de taxe, sunt măsuri profund anti-economice. Ori, lasă că s-a supărat cu toți pensionarii, cu toți salariații... Acum ai și o zonă din aceasta antreprenorială pe care o pui la pământ. Cine să-și asume așa ceva?

Faptul că PSD spune că nu e de acord și votează, nu e în regulă nici asta. Și PSD-ul are mari probleme, dar lucrurile nu pot continua așa”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

