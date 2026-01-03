€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Coșmar pentru antreprenorii din România după noile decizii. Chirieac spune că se poate și mai rău: Un Guvern condus doar de PNL și USR ar însemna să sărim în prăpastie
Data publicării: 09:04 03 Ian 2026

Coșmar pentru antreprenorii din România după noile decizii. Chirieac spune că se poate și mai rău: Un Guvern condus doar de PNL și USR ar însemna să sărim în prăpastie
Autor: Elena Aurel

guvern bolojan Guvernul Bolojan/gov.ro
 

Proprietarii de SRL-uri din România sunt loviți dur de măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan. Află ce se va întâmpla cu antreprenorii care nu își pot plăti datoriile la stat.

Întrebat dacă un guvern minoritar, format din PNL și USR, ne-ar arunca într-un haos și mai mare decât cel în care deja ne aflăm, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că un astfel de guvern ar fi o mare greșeală. Potrivit analistului politic, deciziile premierului Ilie Bolojan creează un haos economic fără precedent. 

„PNL și USR, alături de UDMR îmi imaginez, ca să facă măcar un 33%, și cu minoritățile 37%. E un haos absolut în momentul acela. Acum e un haos cât de cât, dar atunci vă dați seama că orice trebuie negociat în Parlament cu PSD sau cu AUR, ceea ce este imposibil.

Chiar dacă cei din PNL sunt atât de însetați de putere, nu cred că vor achiesa lucrul acesta. Știți ce înseamnă? Că PNL se ia de mână cu USR și împreună se aruncă în prăpastie. Deci ce comite domnul prim-ministru Bolojan este fără precedent în istoria post-decembristă”, a spus Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Statul care se înarmează masiv și se pregătește să conducă Europa: România trebuie să se apropie de el / Analiza lui Chirieac

Măsuri profund anti-economice

Bogdan Chirieac a avertizat că noile măsuri fac ca proprietarii de SRL-uri să răspundă cu propria avere pentru datoriile firmelor, ceea ce afectează grav mediul antreprenorial. Aceste măsuri, în opinia sa, sunt profund anti-economice. 

„De pildă, începând de ieri, toți proprietarii de SRL-uri - sunt 700.000 de SRL-uri în România - dacă nu pot să-și plătească datoria la stat răspund cu averea proprie. Vă dați seama, poate e un SRL care are de încasat bani de la stat - dacă a lucrat pentru infrastructură, căruia partenerii nu i-au plătit banii sau care nu a putut să-și recupereze TVA-ul, și atunci îi ia averea proprietarului, care poate a lucrat 35 de ani, fiindcă firma are dificultăți financiare acum.

Asta elimină noțiunea de societate cu răspundere limitată și nu numai. Nu mai poți împrumuta propria firmă, firma nu te mai poate împrumuta. Deci dincolo de taxe, sunt măsuri profund anti-economice. Ori, lasă că s-a supărat cu toți pensionarii, cu toți salariații... Acum ai și o zonă din aceasta antreprenorială pe care o pui la pământ. Cine să-și asume așa ceva?

Faptul că PSD spune că nu e de acord și votează, nu e în regulă nici asta. Și PSD-ul are mari probleme, dar lucrurile nu pot continua așa”, a spus Bogdan Chirieac la România TV. 

VEZI ȘI: De ce 2026 va fi anul cârtiței. Explicația lui Adrian Negrescu. Ne vizează pe toți

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan chirieac
ilie bolojan
masuri economice
pnl
usr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Viscolul și ninsorile abundente fac ravagii în mai multe județe din România
Publicat acum 1 ora si 20 minute
SUA au atacat Venezuela. Regimul de la Caracas confirmă loviturile și a instaurat starea de urgență / UPDATE
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Coșmar pentru antreprenorii din România după noile decizii. Chirieac spune că se poate și mai rău: Un Guvern condus doar de PNL și USR ar însemna să sărim în prăpastie
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Trecerea istorică a Bulgariei la euro: Ce s-a scumpit după renunțarea la leva
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Cutremur puternc în Mexic. Președinta Mexicului surprinsă în timpul unei conferințe de presă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Ian 2026
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat pe 01 Ian 2026
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 01 Ian 2026
Statul care se înarmează masiv și se pregătește să conducă Europa: România trebuie să se apropie de el / Analiza lui Chirieac
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia Colectiv, repetată la Crans-Montana. Reacția lui Victor Ponta: Niciun ticălos din Elveția nu va cere demisia Guvernului
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close