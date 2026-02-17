€ 5.0953
DCNews Stiri Ramadan 2026. Semnificație și tradiții. Ce trebuie să știi dacă vizitezi o țară musulmană
Data publicării: 09:58 17 Feb 2026

Ramadan 2026. Semnificație și tradiții. Ce trebuie să știi dacă vizitezi o țară musulmană
Autor: Dana Mihai

Ramadan 2026. Semnificație și tradiții. Ce trebuie să știi dacă vizitezi o țară musulmană - Poza AI Ramadan 2026. Semnificație și tradiții. Ce trebuie să știi dacă vizitezi o țară musulmană - Poza AI

Ramadanul este una dintre cele mai importante perioade din calendarul islamic.

Această sărbătoare este marcată de post, rugăciune și reflecție spirituală pentru milioane de musulmani din întreaga lume. Dacă plănuiești să vizitezi o țară musulmană în această perioadă, este bine să înțelegi semnificația lunii sfinte și regulile culturale care o însoțesc.

Ramadan 2026 începe în 17 februarie

În 2026, Ramadanul este estimat să înceapă în jurul datei de 17 februarie și să se încheie în jurul datei de 19 martie, în funcție de observarea lunii noi (calendarul islamic este lunar, iar datele pot varia ușor de la o țară la alta).

Cum se ține Ramadanul

Musulmanii:

  • nu mănâncă și nu beau nimic de la ivirea zorilor până la apus

  • nu fumează

  • evită conflictele, vorbele urâte și excesele

Postul începe cu masa de dimineață numită suhoor și se încheie la apus cu masa de seară numită iftar, tradițional începută cu apă și curmale.

Semnificația sărbătorii pentru musulmani

Ramadanul comemorează momentul în care profetul Mahomed a primit primele revelații ale Coranului. De aceea, credincioșii acordă o atenție specială citirii și înțelegerii textului sacru.

Prin foame și sete, credincioșii înțeleg mai bine suferința celor nevoiași. Ramadanul încurajează caritatea, generozitatea și ajutorarea celor săraci.

Ce trebuie să știi dacă vizitezi o țară musulmană în timpul Ramadanului

Instituțiile publice, magazinele și unele atracții turistice pot avea program scurt. Activitatea se mută, de regulă, după apus, când orașele devin animate.

În multe țări majoritar musulmane, consumul de alimente, băuturi sau fumatul în spații publice pe timpul zilei este considerat lipsit de respect și poate fi chiar sancționat.

Se recomandă haine modeste, mai ales în zonele tradiționale și în apropierea moscheilor. Respectarea codului vestimentar este un semn de politețe culturală.

Comentarii

