Dragoș Pîslaru - Adrian Câciu, scandal: „Ești habarnist!” / „Ca să te creadă România, fă publice datele!”

Scandalul este pe tema fondurilor din PNRR. Adrian Câciu a zis că Dragoș Pîslaru ar trebui să explice de ce a pierdut 7 miliarde euro din PNRR, de ce nu a încasat cele 840 milioane euro din CP3, ce se întamplă cu cele 2,3 mld euro din CP4?

„România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi. Are 0 euro în conturi. Iar asta este grav! Orice plata curenta aferenta proiectelor PNRR se face din bani nationali, bani pentru care se împrumuta de pe piata cu 7% dobânda. Asta pentru ca, din iunie 2025 pana acum, România nu a tras nici un eurocent din PNRR de la Comisia Europeana. Desi are de primit 3,1 miliarde euro. România a primit 10,5 miliarde de euro(prefinantari, cerere plată 1, cerere plata 2, repower, cerere plata 3-parțial).

La acest moment România a cheltuit circa 11 miliarde euro pe facturile aferente proiectelor din PNRR. În acelasi timp, România are de încasat 3,1 miliarde euro de la Comisia Europeana (840 milioane euro din Cererea de Plata 3 si 2,3 miliarde euro din Cererea de plata 4). Problema este ca nu încaseaza acesti bani. Cu privire la cei 840 milioane de euro termenul de validare era 28 de noiembrie iar termenul de încasare ar fi trebuit sa fie 28 ianuarie. Au trecut ambele. Cu privire la cei 2,3 miliarde euro, aferenti cererii de plata 4, ieri a expirat termenul validarii de catre Comisie. Personal, am dubii ca CP4 va fi validata mai devreme de mai 2026. Ceea ce este si mai grav!

Cele de mai sus rezulta din executiile bugetare. De ce nu se prezinta public si asumat situatia si auzim doar de laude privind "explozia absorbtiei pe PNRR"? Care "explozie"? Cea facuta pe banii pe care deja îi avea România în conturi? Ministrul Fondurilor alege sa face declaratii politice în loc sa îsi asume si sa explice:



-de ce a pierdut 7 miliarde euro din PNRR?



-de ce nu a incasat cei 840 milioane euro din CP3?



- ce se intampla cu cei 2,3 mld euro din CP4?



Si cum crede el ca vom incasa cei 10,5 miliarde euro ramasi din PNRR până în august!



Eu pot sa înteleg ca, actualul ministru al fondurilor este in guvern doar datorita lui Bolojan si daca pică Bolojan pleaca si el din viata politica mare, dar aici vorbim de riscurile generate de:



a. Faptul ca Romania nu mai are bani PNRR in conturi(foloseste bani nationali, costuri mari dar si, daca s-ar face corect inregistrarea pe executie bugetara, deficit temporar mai mare).

b. Faptul ca România nu a incasat 3,1 miliarde euro din PNRR fapt ce produce un "gol de casă" cu riscuri care se translatează inclusiv în rezerve și curs valutar.



Care este planul de actiune? Ca marketing știu toti. Banii, unde sunt banii?”, a scris Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, actual deputat PSD.

Apoi, Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a venit cu replica

Replica ministrului Investițiilor nu a întârziat. Dragoș Pîslaru a respins acuzațiile și l-a acuzat pe Adrian Câciu că „aruncă minciuni în spațiul public” pentru vizibilitate politică.

„În încercarea disperată de a-i apărea numele la televizor, fostul ministru PSD al Fondurilor Europene și al Finanțelor aruncă din nou minciuni în spațiul public. Știți la cine mă refer, domnul acela cu mașina de 100.000 de euro închiriată de la firma fostei soții. Haideți să clarificăm: Nu, nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR. Ministerul Finanțelor alocă prioritate totală plăților pe PNRR. Avem la dispoziție credite bugetare instante.



Decontarea cu Comisia Europeană avansează bine. În decembrie a fost depusă cererea de plată nr. 4 și suntem în proces de verificare și aprobare cu Comisia. În luna martie ar trebui să fie finalizat. Să spui că există un asemenea risc înseamnă fie că ești habarnist, fie ești doar un politician oportunist, care alege deliberat să semene panică doar de dragul de a câștiga trei like-uri pe Internet”.

A intervenit Adrian Câciu cu un nou mesaj:

„Update: Pîslaru, ca să te creadă România, fă publice datele privind contul BNR pentru PNRR! Eu nu vreau sa creez panica! Vreau sa te fac sa îti misti fizicul la Bruxelles si sa aduci banii din PNRR. Nu sa faci politica crezand ca te va lua Bolojan in PNL. Vreau ca toti banii ramasi din PNRR sa ajunga în tara! Poti sa o faci?

PS: nu ma impresioneaza afirmațiile tale! Cât esti ministru votat de mine trebuie sa faci treabă pentru România. Deocamdata esti pe minus cu 10 mld euro(9,94 miliarde euro mai exact, adica 6,8 mld eur pierduti, 840 milioane euro neîncasați din CP3 si 2,3 mld din CP4). In loc sa ataci, ar trebui sa explici! Nu mie, românilor!”