Accident grav pe pârtie. Adolescentă preluată de elicopterul SMURD

Accident grav pe pârtia de schi din Cârlibaba.
Intervenţie de urgenţă, cu elicopterul SMURD, pentru salvarea vieţii unei adolescente în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului care a suferit un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba.
Adolescenta a fost găsită iniţial inconştientă, prezentând un traumatism cranio-cerebral, pierderea stării de conştienţă, amnezie retrogradă şi un hematom epicranian frontal stâng. De asemenea, a suferit un traumatism la nivelul coloanei cervicale, manifestat prin durere, fără deficit motor, şi un traumatism toraco-abdominal, a transmis coordonatorul SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu.
Potrivit sursei citate, după ce elicopterul SMURD a ajuns la Iaşi, adolescenta a fost preluată de un echipaj de terapie intensivă mobilă şi transportată la UPU de la Spitalul de Neurochirurgie, unde specialiştii efectuează investigaţiile medicale necesare şi urmează să stabilească tratamentul.
de Anca Murgoci