Mattel lansează o păpușă Barbie inspirată de Kylie Minogue

Cântăreaţa Kylie Minogue, un superstar al muzicii pop, a declarat că a fost "cu adevărat ceva special" să îşi vadă chipul recreat sub forma unei noi păpuşi Barbie, îmbrăcată într-un costum roşu inspirat din cel pe care ea l-a purtat în videoclipul cântecului său "Padam Padam", informează joi DPA.

Colaborare strânsă între Mattel și artista australiană

Această păpuşă Barbie de colecţie a fost realizată după ce producătorul de jucării Mattel a colaborat îndeaproape cu celebra cântăreaţă australiană.

Mattel colaborase anterior cu Kylie Minogue şi în 2024 pentru a crea o păpuşă unică în onoarea ei, Barbie Role Model, cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a mărcii.

"A fost ceva cu adevărat special să văd cum această nouă păpuşă prinde viaţă. Reacţia oamenilor la păpuşa unică Barbie Role Model a fost copleşitoare, aşa că am fost încântată să fac din nou echipă cu Mattel şi abia aştept să o văd pe Kylie Barbie ajungând în lumea întreagă", a declarat cântăreaţa australiană.

Single-ul ei "Padam Padam" a fost lansat în 2023 şi a fost extras de pe cel de-al 16-lea album de studio al artistei, intitulat "Tension".

Kylie Minogue, care şi-a început cariera în muzică la sfârşitul anilor 1980, a vândut peste 80 de milioane de discuri la nivel mondial şi a câştigat numeroase premii muzicale importante.

Noua păpuşă Kylie Barbie este disponibilă deja în anumite magazine, cu un preţ de vânzare recomandat de aproximativ 60 de dolari.