Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență, anunță Dogioiu

Reforma administraţiei va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanţă de urgenţă, din motive de calendar, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

"Cel mai probabil va fi vorba despre ordonanţă de urgenţă, din motive de calendar. E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi (...), să producă efecte, pentru a contribui la ţintele pe care ni le-am asumat. O procedură de angajare durează mult mai mult", a afirmat Dogioiu după şedinţa de guvern, întrebată de ce premierul nu mai vrea să angajeze răspunderea în Parlament pentru pachetul legislativ privind administraţia, ci să fie adoptat prin ordonanţă de urgenţă.

Ea a adăugat că angajarea răspunderii Guvernului presupune mai mulţi paşi procedurali şi termene care nu pot fi evitate.

"Se adoptă proiectul în guvern, urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecţii. Se depune moţiunea de cenzură, cinci zile pentru moţiunea de cenzură. O posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede, că au fost şi speţe soluţionate foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să-l eviţi, e pe paşi procedurali, ceea ce prelungeşte destul de mult acest proces", a explicat Dogioiu.

Reduceri de cheltuieli

În privinţa reducerilor de cheltuieli şi faptul că unii miniştri au spus că nu vor aplica tăieri de 10%, ea a precizat că principiul de bază va fi acela că instituţiile care au făcut deja economii vor lua în calcul acest lucru în stabilirea noilor măsuri.

"Nu cred că există vreo lege care să poată fi ignorată - asta de principiu. (...) Va urma o decizie politică în privinţa conţinutului acestei ordonanţe - sau acestui proiect, cel mai probabil ordonanţă -, dar în mod cert principiul este că, acolo unde au fost făcute tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituţie publică. Dacă sunt ministere care au realizat o tăiere a cheltuielilor de, să zicem, 7%, vor mai face doar 3%. Dacă au făcut 10%, nu mai au absolut niciun fel de problemă. Deci cine a făcut reorganizări, cine a făcut aceste reduceri de personal, sigur că de ele se va ţine cont în aplicarea procentului de anul acesta. Asta v-o spun cu valoare de principiu. Forma finală a acestui act normativ o vom vedea cu toţii în momentul în care va intra şi va urma să fie adoptat", a explicat Dogioiu.

Ea a menţionat actul normativ este pe circuitul de aprobare.

Întrebată când va fi o şedinţă a coaliţiei pentru actul final, Dogioiu a spus: "Cel mai probabil o şedinţă de coaliţie ar urma să fie la începutul săptămânii viitoare, dar alte detalii concrete despre organizarea şi desfăşurarea ei nu am", potrivit Agerpres.

