€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență, anunță Dogioiu
Data publicării: 15:55 12 Feb 2026

Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență, anunță Dogioiu
Autor: Tiberiu Vasile

Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență, anunță Dogioiu Ioana Dogioiu/ Guvern

Guvernul ar putea adopta reforma administraţiei prin ordonanţă de urgenţă, din motive de calendar, a declarat joi purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu.

Reforma administraţiei va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanţă de urgenţă, din motive de calendar, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

"Cel mai probabil va fi vorba despre ordonanţă de urgenţă, din motive de calendar. E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi (...), să producă efecte, pentru a contribui la ţintele pe care ni le-am asumat. O procedură de angajare durează mult mai mult", a afirmat Dogioiu după şedinţa de guvern, întrebată de ce premierul nu mai vrea să angajeze răspunderea în Parlament pentru pachetul legislativ privind administraţia, ci să fie adoptat prin ordonanţă de urgenţă.

Ea a adăugat că angajarea răspunderii Guvernului presupune mai mulţi paşi procedurali şi termene care nu pot fi evitate.

"Se adoptă proiectul în guvern, urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecţii. Se depune moţiunea de cenzură, cinci zile pentru moţiunea de cenzură. O posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede, că au fost şi speţe soluţionate foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să-l eviţi, e pe paşi procedurali, ceea ce prelungeşte destul de mult acest proces", a explicat Dogioiu.

Reduceri de cheltuieli

În privinţa reducerilor de cheltuieli şi faptul că unii miniştri au spus că nu vor aplica tăieri de 10%, ea a precizat că principiul de bază va fi acela că instituţiile care au făcut deja economii vor lua în calcul acest lucru în stabilirea noilor măsuri.

"Nu cred că există vreo lege care să poată fi ignorată - asta de principiu. (...) Va urma o decizie politică în privinţa conţinutului acestei ordonanţe - sau acestui proiect, cel mai probabil ordonanţă -, dar în mod cert principiul este că, acolo unde au fost făcute tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituţie publică. Dacă sunt ministere care au realizat o tăiere a cheltuielilor de, să zicem, 7%, vor mai face doar 3%. Dacă au făcut 10%, nu mai au absolut niciun fel de problemă. Deci cine a făcut reorganizări, cine a făcut aceste reduceri de personal, sigur că de ele se va ţine cont în aplicarea procentului de anul acesta. Asta v-o spun cu valoare de principiu. Forma finală a acestui act normativ o vom vedea cu toţii în momentul în care va intra şi va urma să fie adoptat", a explicat Dogioiu.

Ea a menţionat actul normativ este pe circuitul de aprobare.

Întrebată când va fi o şedinţă a coaliţiei pentru actul final, Dogioiu a spus: "Cel mai probabil o şedinţă de coaliţie ar urma să fie la începutul săptămânii viitoare, dar alte detalii concrete despre organizarea şi desfăşurarea ei nu am", potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: ”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul bolojan
ilie bolojan
ioana ene dogioiu
reforma administratiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 17 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 33 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 40 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 50 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 26 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 47 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 7 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close