Nuțu Cămătaru obține reabilitarea judecătorească. Decizia poate fi contestată

Decizia poate fi atacată, nefiind definitivă.

Frații Ion și Vasile Balint, cunoscuți în spațiul public drept Nuțu și Sile Cămătaru, au fost trimiși în judecată în 2013 pentru mai multe fapte de violență.

Ion Balint a primit o condamnare definitivă de 5 ani și 5 luni de închisoare, Vasile Balint 5 ani și 6 luni, iar fiul acestuia, Mario Nuțu Balint, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

Ion Balint a fost eliberat din penitenciar în martie 2019, în timp ce fratele său a ieșit condiționat în aprilie 2025.

„În temeiul art. 168 Cod penal, admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul Balint Ion. În temeiul art. 166 și urm. Cod penal, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului Balint Ion cu privire la condamnarea la pedeapsa rezultantă de 5 ani și 5 luni închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 25/F din data de 12.02.2016, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția I Penală, în dosarul nr. 5276/2/2023, definitivă prin Decizia penală nr. 424/A din data de 11.12.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată astăzi, 11 februarie 2026, și pusă soluția la dispoziția procurorului și a condamnatului prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în minuta instanței.

