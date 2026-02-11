€ 5.0914
Stiri

DCNews Stiri Zelenski pune condiții pentru organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina
Data publicării: 21:51 11 Feb 2026

Zelenski pune condiții pentru organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir zelenski Foto: Agerpres

Ucraina nu va organiza alegeri decât după o "încetare a focului" şi obţinerea "garanţiilor de securitate", declară Zelenski.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului cu Moscova şi obţinerea "garanţiilor de securitate", reacţionând astfel la informaţii potrivit cărora Kievul ar avea în vedere organizarea unor alegeri prezidenţiale şi a unui referendum în timpul apropiat, potrivit AFP și Agerpres.

"Vom trece la organizarea de alegeri când toate garanţiile de securitate necesare vor fi transpuse în practică", a subliniat Zelenski într-o conferinţă de presă online. "Este foarte uşor de făcut: instaurarea unei încetări a focului şi vor exista alegeri", a adăugat el.

Preşedintele ucrainean a reacţionat la o informaţie a cotidianului Financial Times, cu sediul la Londra, potrivit căreia Ucraina, la presiunea SUA, ar intenţiona să organizeze un scrutin prezidenţial şi un referendum asupra unui potenţial acord de pace cu Rusia înainte de jumătatea lunii mai.

Zelenski a dezminţit miercuri că Washingtonul ar fi ameninţat să nu furnizeze, din partea sa, garanţii de securitate dacă Ucraina nu ar organiza alegeri.

"Cât despre ameninţarea de a-şi retrage garanţiile lor de securitate, nu, ei (americanii) nu ameninţă cu retragerea garanţiilor lor de securitate", a spus el, afirmând că SUA nu stabilesc legături între garanţii de securitate şi alegeri.

CITEȘTE ȘI                 -               Planul lui Volodimir Zelenski pentru alegerile prezidenţiale din Ucraina. Urmează și un referendum

Alegeri, simultan cu referendum privind acordul de pace

Mai devreme, miercuri, un înalt responsabil ucrainean afirmase de asemenea pentru AFP că Ucraina nu va organiza alegeri decât atunci când situaţia securităţii o va permite.

"Pentru moment, teroarea rusă continuă şi nimic nu indică că Rusia ar fi interesată să pună capăt războiului", a adăugat acest responsabil, sub rezerva anonimatului.

Un important deputat al partidului prezidenţial a declarat la rândul său miercuri că consensul politic rămâne ca "nici referendum, nici alegeri nu pot fi organizate în timpul legii marţiale", instaurate încă la începutul invaziei ruse în urmă cu aproape patru ani.

"Ideea de a organiza un referendum pentru a permite poporului să-şi exprime opinia asupra unui posibil acord de pace nu este nouă" şi a fost abordată în cursul recentelor negocieri cu ruşii şi americanii la Abu Dhabi, a amintit el.

Din partea ucraineană, acest proiect este susţinut în special de unul dintre negociatori, şeful grupului parlamentar al partidului prezidenţial, David Arahamia, a mai spus deputatul intervievat de AFP. "Dar a menţiona date nu este doar prematur, cu pură fantezie", a mai spus el.

