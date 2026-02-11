€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Politica Dungaciu, despre planul AUR din 12 februarie: Nu e un protest propriu-zis
Data publicării: 23:03 11 Feb 2026

Dungaciu, despre planul AUR din 12 februarie: Nu e un protest propriu-zis
Autor: Anca Murgoci

dan-dungaciu_08497300 Foto: Agerpres

Liderul AUR, George Simion, a lansat un apel către români să iasă în stradă și să participe la un protest care va avea loc pe 12 februarie, la ora 12:00, în mai multe localități din țară. Inclusiv în Capitală.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al partidului AUR, a vorbit despre protest. El a zis că oamenii pot protesta cum vor, chiar și printr-o poză pe Facebook, fără să iasă neapărat în stradă.

Protestul de joi nu este un protest propriu-zis. E o posibilitate pe care o oferim susținătorilor noștri de a-și exprima dorința ca acest Guvern să plece. Asta se poate face în diferite moduri: fie ieșind și protestând, fie punându-ți o fotografie pe Facebook și exprimându-ți astfel protestul. Nu este un protest organizat de partid de la centru. Fiecare filială își gândește strategia de a protesta”, a zis Dan Dungaciu la Realitatea Plus. 

George Simion: 12 februarie, ora 12.00, manifestați-vă nemulțumirea. Se va ieși în toată țara


George Simion le-a cerut românilor, la finalul mesajului transmis marți, să participe la un protest care va avea loc pe 12 februarie, așadar joia viitoare, la ora 12:00.

„Vă rog să verificați cât aveți de plătit pentru casa voastră și dacă nu sunteți de acord cu tot ce s-a întâmplat, 12 februarie, ora 12.00, manifestați-vă nemulțumirea. Se va ieși în toată țara, ieșiți și voi acolo unde sunteți, gândiți-vă la forma voastră de protest, la forma voastră de a vă manifesta nemulțumirea. Altfel acest guvern ilegitim nu va fi dat jos. Este numai în puterea voastră, a poporului român. Haideți!”, a îndemnat George Simion.

VEZI ȘI: • PNL împotriva lui Bolojan. Chirieac: Ce se întâmplă în culise 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

george simion
dan dungaciu
protest
aur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 ore si 59 minute
Un candidat la alegerile prezidențiale din Columbia anunță un „plan șoc”. Ce a promis că va face
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Examen european pentru radiologi, aprobat în România prin ordin de ministru
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Jumătate de milion de copii aflați pe lista de așteptare pentru servicii de sănătate mintală
Publicat acum 7 ore si 15 minute
Cuplul anxios-evitant. Interacțiunea care epuizează
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Italia vrea să înăsprească regulile privind migraţia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 53 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 15 ore si 59 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 15 ore si 43 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 22 ore si 33 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 22 ore si 42 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close