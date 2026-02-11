Dungaciu, despre planul AUR din 12 februarie: Nu e un protest propriu-zis

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al partidului AUR, a vorbit despre protest. El a zis că oamenii pot protesta cum vor, chiar și printr-o poză pe Facebook, fără să iasă neapărat în stradă.

„Protestul de joi nu este un protest propriu-zis. E o posibilitate pe care o oferim susținătorilor noștri de a-și exprima dorința ca acest Guvern să plece. Asta se poate face în diferite moduri: fie ieșind și protestând, fie punându-ți o fotografie pe Facebook și exprimându-ți astfel protestul. Nu este un protest organizat de partid de la centru. Fiecare filială își gândește strategia de a protesta”, a zis Dan Dungaciu la Realitatea Plus.

George Simion: 12 februarie, ora 12.00, manifestați-vă nemulțumirea. Se va ieși în toată țara



George Simion le-a cerut românilor, la finalul mesajului transmis marți, să participe la un protest care va avea loc pe 12 februarie, așadar joia viitoare, la ora 12:00.

„Vă rog să verificați cât aveți de plătit pentru casa voastră și dacă nu sunteți de acord cu tot ce s-a întâmplat, 12 februarie, ora 12.00, manifestați-vă nemulțumirea. Se va ieși în toată țara, ieșiți și voi acolo unde sunteți, gândiți-vă la forma voastră de protest, la forma voastră de a vă manifesta nemulțumirea. Altfel acest guvern ilegitim nu va fi dat jos. Este numai în puterea voastră, a poporului român. Haideți!”, a îndemnat George Simion.

