Daniel Băluţă îi răspunde lui Ciprian Ciucu, după ce primarul Capitalei l-a făcut "mironosiţă" şi "hoţ". "Aveţi apucături de baron, dle Ciucu"

Concret, Ciprian Ciucu l-a numit pe Daniel Băluţă "mironosiţă", dar şi "hoţ", prin intermediul unei analogii. Primarul Sectorului 4 a reacţionat.

"Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei.

Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying.

Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul (pentru că altceva ne demonstrează că nu este în stare să facă) către PSD, partidul alături de care a câștigat alegerile în Sectorul 6 și alături de care are majoritate politică în Sectorul 6.

Din respect pentru mama, soția și fiica dumnealui, nu voi comenta afirmațiile defăimătoare la adresa mea, afirmații caracteristice unui om slab și fără caracter.

Vreau doar să îi asigur pe bucureșteni, fără echivoc, că nu voi ceda!

Voi continua să lupt pentru a face dreptate!

Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale.

Voi continua să-i apăr pe cei vulnerabili, tineri, oameni activi și vârstnici, și, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională.

Domnule Ciucu, dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie.

Pentru “prestația” de astăzi, vă pot spune doar atât, domnule Ciucu: sunteţi un om fără caracter

Domnule Ciucu, apucați-vă, odată și odată, de treabă! Lăsați la o parte scuzele, cereți ajutor pentru lucruri serioase și fiți convins că îl veți primi!

Prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil.

Aveți apucături de baron, domnule Ciucu! Și nu orice baron. Baronul Münchhausen!

Închei prin a vă ura succes și minte limpede!", a transmis Daniel Băluţă pe o reţea de socializare.

Ce a spus Ciprian Ciucu

Invitat la Insider Politic, primarul general Ciprian Ciucu a făcut o serie de afirmaţii despre relaţia sa cu Daniel Băluţă, care i-a fost contracandidat în alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025.

"Băluţă zice că mă plâng. Nu mă plâng. Pare că mă plâng, dar spun lucrurile aşa cum sunt. (n.r cum a ajuns la cuţite cu Daniel Băluţă) Nu ştiu, întrebaţi-l pe el. Deci nu mă plâng, am soluţii. Pune mâna şi votează în Consiliul General şi nu mai fă pe mironosiţa. Ăsta este mesajul! Hai să vedem, votează, vedem ce efecte au pe parcursul acestui an, echilibrăm bugetul. E uşor să spui că Ciucu se plânge, dar nu vii cu soluţia. Hai să te văd. Aici este parşivenia, e un comportament foarte parşiv. Orice propui şi este nepopular, între patru ochi sau în discuţii cu consilierii, apare pe surse împachetat în aşa fel încât să fie împotriva ta. Nu merge. Nu s-a întâlnit hoţul cu prostul aici. Eu fiind prostul! (n.r. întrebat dacă ceilalţi sunt hoţi) Nu ştiu, era o metaforă, da? Ca să fie foarte clar, nu merge aşa. Dacă ai o discuţie între 4 ochi... Pentru că încrederea este esenţială.

Am avut mai multe discuţii între 4 ochi cu Daniel Băluţă şi o să mai am. A avut decenţa, şi aici trebuie să recunosc, cu 3-4 zile înainte să îmi zică că nu va vota în Consiliul General", a declarat Ciprian Ciucu.