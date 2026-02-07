€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Politica Daniel Băluţă îi răspunde lui Ciprian Ciucu, după ce primarul Capitalei l-a făcut "mironosiţă" şi "hoţ". "Aveţi apucături de baron, dle Ciucu"
Data actualizării: 21:16 07 Feb 2026 | Data publicării: 14:03 07 Feb 2026

Daniel Băluţă îi răspunde lui Ciprian Ciucu, după ce primarul Capitalei l-a făcut "mironosiţă" şi "hoţ". "Aveţi apucături de baron, dle Ciucu"
Autor: Florin Răvdan

daniel baluta psd alegeri primaria capitalei București Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei și actual primar al Sectorului 4. Sursa foto: Agerpres

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, îi răspunde primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după o serie de afirmaţii făcute la adresa sa în cadrul unui interviu.

Concret, Ciprian Ciucu l-a numit pe Daniel Băluţă "mironosiţă", dar şi "hoţ", prin intermediul unei analogii. Primarul Sectorului 4 a reacţionat. 

"Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei.

Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying.

Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul (pentru că altceva ne demonstrează că nu este în stare să facă) către PSD, partidul alături de care a câștigat alegerile în Sectorul 6 și alături de care are majoritate politică în Sectorul 6.

Din respect pentru mama, soția și fiica dumnealui, nu voi comenta afirmațiile defăimătoare la adresa mea, afirmații caracteristice unui om slab și fără caracter.

Vreau doar să îi asigur pe bucureșteni, fără echivoc, că nu voi ceda!

Voi continua să lupt pentru a face dreptate!

Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale.

Voi continua să-i apăr pe cei vulnerabili, tineri, oameni activi și vârstnici, și, ????????, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională.

Domnule Ciucu, dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie.

Pentru “prestația” de astăzi, vă pot spune doar atât, domnule Ciucu: sunteţi un om fără caracter

Domnule Ciucu, apucați-vă, odată și odată, de treabă! Lăsați la o parte scuzele, cereți ajutor pentru lucruri serioase și fiți convins că îl veți primi!

Prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil.

Aveți apucături de baron, domnule Ciucu! Și nu orice baron. Baronul Münchhausen!

Închei prin a vă ura succes și minte limpede!", a transmis Daniel Băluţă pe o reţea de socializare. 

Ce a spus Ciprian Ciucu

Invitat la Insider Politic, primarul general Ciprian Ciucu a făcut o serie de afirmaţii despre relaţia sa cu Daniel Băluţă, care i-a fost contracandidat în alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025. 

"Băluţă zice că mă plâng. Nu mă plâng. Pare că mă plâng, dar spun lucrurile aşa cum sunt. (n.r cum a ajuns la cuţite cu Daniel Băluţă) Nu ştiu, întrebaţi-l pe el. Deci nu mă plâng, am soluţii. Pune mâna şi votează în Consiliul General şi nu mai fă pe mironosiţa. Ăsta este mesajul! Hai să vedem, votează, vedem ce efecte au pe parcursul acestui an, echilibrăm bugetul. E uşor să spui că Ciucu se plânge, dar nu vii cu soluţia. Hai să te văd. Aici este parşivenia, e un comportament foarte parşiv. Orice propui şi este nepopular, între patru ochi sau în discuţii cu consilierii, apare pe surse împachetat în aşa fel încât să fie împotriva ta. Nu merge. Nu s-a întâlnit hoţul cu prostul aici. Eu fiind prostul! (n.r. întrebat dacă ceilalţi sunt hoţi) Nu ştiu, era o metaforă, da? Ca să fie foarte clar, nu merge aşa. Dacă ai o discuţie între 4 ochi... Pentru că încrederea este esenţială. 

Am avut mai multe discuţii între 4 ochi cu Daniel Băluţă şi o să mai am. A avut decenţa, şi aici trebuie să recunosc, cu 3-4 zile înainte să îmi zică că nu va vota în Consiliul General", a declarat Ciprian Ciucu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
ciprian ciucu
bucuresti
primaria capitalei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 7 ore si 59 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 3 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 55 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 23 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 48 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 53 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 11 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close