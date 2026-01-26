Întâlnire la Cotroceni Nicușor Dan-Ilie Bolojan. PSD aproape de ieșirea de la guvernare. Elena Cristian: Președintele a luat pulsul la Iași și Focșani și a văzut că e rău

Premierul Ilie Bolojan a mers luni dimineaţă la Palatul Cotroceni pentru o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan, întâlnire care are loc într-un moment tensionat pentru actuala coaliţie de guvernare. Potrivit surselor guvernamentale , discuţiile s-au concentrat, cel mai probabil, pe Legea bugetului de stat, un proiect esenţial care urmează să fie adoptat în luna februarie, dar şi pe contextul politic tot mai fragil din jurul Executivului. Nemulţumirile exprimate public de lideri social-democraţi faţă de măsurile anunţate de premier, de la reducerile bugetare, taxe mărite, până la intenţia de restructurare a aparatului administrativ, amplifică presiunea asupra guvernării şi alimentează percepţia unui climat politic tot mai instabil, remarcat inclusiv de şeful statului în declaraţii recente. Elena Cristian, jurnalist si analist DC Business, a comentat tot acest climat într-o interventie la Romania TV.

Președintele a luat pulsul, a mers la firul ierbii și a văzut că nu e bine deloc ce se întâmplă

„E de remarcat că discuția de azi de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan vine la doar două zile după ce șeful statului a tot fost prin țară de Ziua Unirii Principatelor Române și a fost huiduit serios. Oamenii sunt, evident, extrem de nemulțumiți. E clar că sunt probleme. Probabil că a luat pulsul, a mers la firul ierbii și a văzut că nu e bine deloc ce se întâmplă. Cred, cumva, că asta ar putea schimba câtuși de puțin deciziile din perioada următoare.

Acum, trecând la coaliție, problemele sunt încă de când s-a format această coaliție. Este clar că acolo lucrurile nu funcționează cum trebuie și asta se simte. Vedem că suntem aproape în februarie, iar noi nu avem buget. Situația este așa cum este. Măsurile luate până acum sunt în defavoarea cetățeanului și nu a clientelei politice sau a celor care ne conduc. Nu este normal să fie așa.

PSD rămâne în coaliție doar dacă va fi aprobat programul de redresare economică. Se discută cel puțin o majorare a pensiilor

Eu știu, din informațiile pe care le am pe surse, că PSD are o condiție clară. Vor merge mai departe cu cei din coaliție doar dacă va fi aprobat și acel program de redresare economică. În caz contrar, lucrurile nu merg deloc în direcția bună. PSD este dispus să renunțe și la rotativa guvernamentală, doar pentru a scăpa de Ilie Bolojan. Nu renunță, în schimb, la programul de relansare economică.

Totodată, mai nou, din informațiile pe care le avem pe surse la DC News, se discută cel puțin o majorare a pensiilor în acest an, pentru a compensa din tot haosul care a fost provocat în ultimul an. Trebuie să fie realizat ceva în acest sens. Până la urmă, sunt la guvernare pentru a găsi soluții.

A fost mai simplu pentru ei să facă asta, în detrimentul nostru, al tuturor

Nu poți lua la infinit decizii care lovesc în cetățean, în puterea de cumpărare, în nivelul de trai, în economia reală și așa mai departe. Nu au luat în calcul de la bun început această variantă, pentru că a fost mai ușor așa. S-au bazat pe niște bani care vin mai repede, fără să depună mare efort. A fost mai simplu pentru ei să facă asta, în detrimentul nostru, al tuturor.

Puteau să o facă de la început. Puteau să vină cu acele pachete concomitent, cu măsuri de redresare, astfel încât să nu se ajungă la acest nivel. Cred că este cel mai scăzut nivel de suportabilitate în rândul populației din ultimii 35 de ani. Oamenii chiar nu mai pot să se descurce.

Eu, sincer, nu sunt de acord cu 5%. Conform legislației, veniturile trebuie indexate cu rata inflației. Oamenii trebuie să primească, dacă suportă aceste majorări, niște pârghii prin care să supraviețuiască. Nu cred că a fost doar o lipsă de viziune, ci și de strategie. Au tăiat fără să se uite”, a explicat Elena Cristian.

