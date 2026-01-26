€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Întâlnire la Cotroceni Nicușor Dan-Ilie Bolojan. PSD aproape de ieșirea de la guvernare. Elena Cristian: Președintele a luat pulsul la Iași și Focșani și a văzut că e rău
Data actualizării: 15:13 26 Ian 2026 | Data publicării: 14:34 26 Ian 2026

Întâlnire la Cotroceni Nicușor Dan-Ilie Bolojan. PSD aproape de ieșirea de la guvernare. Elena Cristian: Președintele a luat pulsul la Iași și Focșani și a văzut că e rău
Autor: Tiberiu Vasile

Întâlnire la Cotroceni Nicușor Dan-Ilie Bolojan. PSD aproape de ieșirea de la guvernare. Elena Cristian: Președintele a luat pulsul la Iași și Focșani și a văzut că e rău Nicusor Dan, Ilie Bolojan - Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, într-un context politic tot mai tensionat. Elena Cristian, jurnalist și analist DC Business, a comentat subiectul.

Premierul Ilie Bolojan a mers luni dimineaţă la Palatul Cotroceni pentru o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan, întâlnire care are loc într-un moment tensionat pentru actuala coaliţie de guvernare. Potrivit surselor guvernamentale , discuţiile s-au concentrat, cel mai probabil, pe Legea bugetului de stat, un proiect esenţial care urmează să fie adoptat în luna februarie, dar şi pe contextul politic tot mai fragil din jurul Executivului. Nemulţumirile exprimate public de lideri social-democraţi faţă de măsurile anunţate de premier, de la reducerile bugetare, taxe mărite, până la intenţia de restructurare a aparatului administrativ, amplifică presiunea asupra guvernării şi alimentează percepţia unui climat politic tot mai instabil, remarcat inclusiv de şeful statului în declaraţii recente. Elena Cristian, jurnalist si analist DC Business, a comentat tot acest climat într-o interventie la Romania TV.

Președintele a luat pulsul, a mers la firul ierbii și a văzut că nu e bine deloc ce se întâmplă

„E de remarcat că discuția de azi de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan vine la doar două zile după ce șeful statului a tot fost prin țară de Ziua Unirii Principatelor Române și a fost huiduit serios. Oamenii sunt, evident, extrem de nemulțumiți. E clar că sunt probleme. Probabil că a luat pulsul, a mers la firul ierbii și a văzut că nu e bine deloc ce se întâmplă. Cred, cumva, că asta ar putea schimba câtuși de puțin deciziile din perioada următoare.

Acum, trecând la coaliție, problemele sunt încă de când s-a format această coaliție. Este clar că acolo lucrurile nu funcționează cum trebuie și asta se simte. Vedem că suntem aproape în februarie, iar noi nu avem buget. Situația este așa cum este. Măsurile luate până acum sunt în defavoarea cetățeanului și nu a clientelei politice sau a celor care ne conduc. Nu este normal să fie așa.

PSD rămâne în coaliție doar dacă va fi aprobat programul de redresare economică. Se discută cel puțin o majorare a pensiilor 

Eu știu, din informațiile pe care le am pe surse, că PSD are o condiție clară. Vor merge mai departe cu cei din coaliție doar dacă va fi aprobat și acel program de redresare economică. În caz contrar, lucrurile nu merg deloc în direcția bună. PSD este dispus să renunțe și la rotativa guvernamentală, doar pentru a scăpa de Ilie Bolojan. Nu renunță, în schimb, la programul de relansare economică.

Totodată, mai nou, din informațiile pe care le avem pe surse la DC News, se discută cel puțin o majorare a pensiilor în acest an, pentru a compensa din tot haosul care a fost provocat în ultimul an. Trebuie să fie realizat ceva în acest sens. Până la urmă, sunt la guvernare pentru a găsi soluții.

A fost mai simplu pentru ei să facă asta, în detrimentul nostru, al tuturor

Nu poți lua la infinit decizii care lovesc în cetățean, în puterea de cumpărare, în nivelul de trai, în economia reală și așa mai departe. Nu au luat în calcul de la bun început această variantă, pentru că a fost mai ușor așa. S-au bazat pe niște bani care vin mai repede, fără să depună mare efort. A fost mai simplu pentru ei să facă asta, în detrimentul nostru, al tuturor.

Puteau să o facă de la început. Puteau să vină cu acele pachete concomitent, cu măsuri de redresare, astfel încât să nu se ajungă la acest nivel. Cred că este cel mai scăzut nivel de suportabilitate în rândul populației din ultimii 35 de ani. Oamenii chiar nu mai pot să se descurce.

Eu, sincer, nu sunt de acord cu 5%. Conform legislației, veniturile trebuie indexate cu rata inflației. Oamenii trebuie să primească, dacă suportă aceste majorări, niște pârghii prin care să supraviețuiască. Nu cred că a fost doar o lipsă de viziune, ci și de strategie. Au tăiat fără să se uite”, a explicat Elena Cristian.

CITEȘTE ȘI: Premierul Ilie Bolojan s-a dus la Palatul Cotroceni, la Nicușor Dan/ Ședință de Guvern cu scântei - UPDATE
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
coalitie
psd
ilie bolojan
nicusor dan
elena cristian
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Ambasadoarea Lavinia Ochea a primit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Teleorman”
Publicat acum 10 minute
Ping-pong administrativ cu tezaurul românesc. Conducerea Muzeului Național de Istorie răbufnește după declarațiile ministrului Culturii
Publicat acum 48 minute
Proiectele României pentru finanțarea prin Programul SAFE. Anunțurile zilei de la Guvern / video
Publicat acum 57 minute
România de azi: Ce învățăm din lecția istoriei? Prof. dr. Mihai Manea, invitat la DC Edu / video
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Jannik Sinner și Ben Shelton, adversari în sferturi de finală la Australian Open
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 57 minute
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat acum 18 ore si 8 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close