€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079
 
DCNews Stiri România trece mai devreme la ora de vară în anul 2026
Data publicării: 23:58 12 Mar 2026

România trece mai devreme la ora de vară în anul 2026
Autor: Dana Mihai

România trece mai devreme la ora de vară în anul 2026 - Imagine realizata cu AI România trece mai devreme la ora de vară în anul 2026 - Imagine realizata cu AI

România trece la ora de vară anul acesta cu o zi mai devreme față de anul trecut.

Ideea orei de vară a fost menționată pentru prima dată în 1784, de celebrul om de știință Benjamin Franklin. Ideea orei de vară a fost menționată pentru prima dată în 1784, de celebrul om de știință Benjamin Franklin. Într-un eseu, acesta a propus mai multe metode pentru a economisi uleiul folosit la lămpile de iluminat, iar una dintre idei era adaptarea programului în funcție de lumina naturală pe timpul verii.

De ce se schimbă ora în fiecare an

Ora de vară se aplică din ultima duminică a lunii martie până în ultima duminică din octombrie, moment în care se revine la ora de iarnă, considerată ora oficială standard. Practica, introdusă în România în 1932 și utilizată în prezent de peste 100 de țări, are ca scop reducerea consumului de energie electrică prin folosirea mai eficientă a luminii naturale. De-a lungul timpului au existat numeroase discuții despre eliminarea acestei schimbări, însă până acum nu a fost luată o decizie oficială.

Citește și: Ora de vară 2026. Când trecem la noul program și pierdem o oră

În România, trecerea la ora de vară va avea loc în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00. Deși măsura are o istorie îndelungată, ea continuă să genereze controverse și dezbateri.

Ora de vară a fost introdusă prima oară în România în anul 1932 între 22 mai și 2 octombrie. Din 1933 și până în 1940 s-a renunțat la acest obicei. Ulterior, ora de vară a fost introdusă în prima duminică din aprilie până în prima duminică a lui octombrie. Forma actuală a regulii orei de vară este în vigoare din 1997.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ora de vară 2026
schimbarea orei 2026
când se schimbă ora 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
România trece mai devreme la ora de vară în anul 2026
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Metoda de gătit pe care medicii oncologi recomandă să o eviți
Publicat acum 1 ora si 28 minute
MApN, precizări după ce românii din Argeș și Vâlcea au auzit două bubuituri, joi seara
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Două paradoxuri: Unul cu ajutorul pentru Ucraina și celălalt cu George „șapcă” Simion
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Lia Olguța Vasilescu, întrebare pentru mama lui Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 58 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Bogdan Chirieac remarcă o schimbare față de România la Volodimir Zelenski, după 4 ani de război
Publicat acum 16 ore si 20 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Iranul neagă că ar fi minat Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 17 ore si 32 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 14 ore si 54 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close