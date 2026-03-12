România trece mai devreme la ora de vară în anul 2026

Ideea orei de vară a fost menționată pentru prima dată în 1784, de celebrul om de știință Benjamin Franklin. Ideea orei de vară a fost menționată pentru prima dată în 1784, de celebrul om de știință Benjamin Franklin. Într-un eseu, acesta a propus mai multe metode pentru a economisi uleiul folosit la lămpile de iluminat, iar una dintre idei era adaptarea programului în funcție de lumina naturală pe timpul verii.

De ce se schimbă ora în fiecare an

Ora de vară se aplică din ultima duminică a lunii martie până în ultima duminică din octombrie, moment în care se revine la ora de iarnă, considerată ora oficială standard. Practica, introdusă în România în 1932 și utilizată în prezent de peste 100 de țări, are ca scop reducerea consumului de energie electrică prin folosirea mai eficientă a luminii naturale. De-a lungul timpului au existat numeroase discuții despre eliminarea acestei schimbări, însă până acum nu a fost luată o decizie oficială.

În România, trecerea la ora de vară va avea loc în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00. Deși măsura are o istorie îndelungată, ea continuă să genereze controverse și dezbateri.

Ora de vară a fost introdusă prima oară în România în anul 1932 între 22 mai și 2 octombrie. Din 1933 și până în 1940 s-a renunțat la acest obicei. Ulterior, ora de vară a fost introdusă în prima duminică din aprilie până în prima duminică a lui octombrie. Forma actuală a regulii orei de vară este în vigoare din 1997.