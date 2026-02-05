Ora de vară 2026. Când trecem la noul program și pierdem o oră

Toate ceasurile românilor vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00, ceea ce va face ca noaptea respectivă să fie mai scurtă.

De ce se schimbă ora

Trecerea la ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului oficial, menită să optimizeze utilizarea luminii naturale și să reducă necesarul de iluminat artificial. Practica a apărut la începutul secolului XX, în timpul Primului Război Mondial, ca o soluție pentru economisirea resurselor energetice, în special a combustibililor folosiți pentru iluminat.

Cum a apărut ora de vară în România

Ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în România în anul 1917, în timpul Primului Război Mondial, pentru economisirea energiei și folosirea mai eficientă a luminii naturale. Sistemul a fost aplicat neuniform în perioada interbelică, apoi a fost reintrodus în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și ulterior abandonat. Din 1979, ora de vară a fost reinstaurată și menținută permanent, iar după 1997 România s-a aliniat regulilor europene, schimbarea orei făcându-se în ultima duminică din martie și în ultima duminică din octombrie.





