DCNews Stiri Mirela Vescan și Thea Haimovitz dezvăluie cele trei mari tendințe ale anului 2026
Data actualizării: 09:38 05 Feb 2026 | Data publicării: 09:06 05 Feb 2026

EXCLUSIV Mirela Vescan și Thea Haimovitz dezvăluie cele trei mari tendințe ale anului 2026
Autor: Alexandra Curtache

Tendintele anului 2026 în beauty Freepik

Anul 2026 aduce o schimbare clară de paradigmă în industria frumuseții: mai multă atenție pentru sens, echilibru și îngrijire reală.

De la simbolistica culorii anului, la soluții inspirate din natură și până la redefinirea tenului „perfect”, noile tendințe vorbesc despre o frumusețe conștientă, adaptată tuturor vârstelor, așa cum reiese din dialogul purtat la MI-TH Influencer între Mirela Vescan și Thea Haimovitz.

Culoarea anului 2026

Pentru 2026, culoarea-vedetă este Cloud Dancer, un alb eteric, inspirat de nori și de ideea de puritate și seninătate.

Mirela Vescan explică simbolistica profundă a acestei alegeri: „Culoarea anului este Cloud Dancer, în traducere „Dansul norilor”. Acest alb, reprezentat sub forma unor nori insuflă puritate, seninătate, tot ce aduce albul bun în viața noastră. Dar ce reprezintă norii? Ei sunt aproape de stratosferă. Ce mai avem acolo? Avem Meta, AI, care e foarte colorat, e reprezentat de o explozie de culori. Și cum se leagă asta de nori? Păi pe sub nori uneori apare curcubeul, colorat, frumos. Iar dacă „amesteci” toate culorile curcubeului se obține fix alb. Deci acest alb conține toate culorile”.

Thea Haimovitz completează perspectiva cu o interpretare simbolică: „Știi că se spune că prima oară curcubeul ar fi apărut în luna Scorpionului, în perioada lui Noe. Imediat după potop, a apărut acest curcubeu pentru a le demonstra că Dumnezeu este acolo și că toate culorile împreună reprezintă culoarea alb care este culoarea divinității. Mi se pare superb să construiești un an întreg pe culoarea alb”.

Spiculele - răspunsul naturii la microneedling

A doua mare tendință a anului 2026 vine din zona de skincare și are la bază o soluție naturală: spiculele marine.

„Sunt niște steluțe de mare care au niște ace care funcționează exact ca micro-needlingul care se practică foarte bine și cu succes în saloanele de dermatocosmetică. Dar avem o variantă naturală de data asta și iată o tendință care va intra în zona de îngrijire personală. Pe acele alea există o formă nouă de colagen marin care ne ajută foarte mult”, explică Mirela.

Diferența majoră? Originea naturală. Pe aceste ace există o formă nouă de colagen marin, extrem de benefică pentru piele, care stimulează regenerarea și îmbunătățește textura tenului.

Fond de ten luminos

În 2026, fondul de ten luminos rămâne un element-cheie, dar cu o condiție esențială: pielea trebuie îngrijită.

„Se promovează în continuare un fond de ten luminos care trebuie să arate bine și indirect care te obligă să ai grijă de tine. Pentru că nu arată frumos și luminos și întinsă fața dacă nu ai grijă de ea. Trebuie o hidratară bună în prealabil, exfoliere, tot ce înseamnă stimulare. Ideea este că se poartă la orice vârstă. Și atunci cum pragul de tinerețe a urcat foarte mult, pentru că sunt foarte multe dive care se apropie de 60 de ani cum ar fi Jennifer Lopez, arată bine, are tenul luminos. Deci trebuie să se apese pe butonul ăla de voință, ca fiecare femeie să aibă grijă de ea și niciodată nu e prea târziu”, punctează Mirela. 

În discuția despre cum se păstrează luminozitatea atunci când intervine pudra, concluzia este una surprinzătoare: pudra nu este inamicul glow-ului. Dimpotrivă, poate fi aliatul lui.

„Pudra este cel mai șmecher produs cosmetic. Poate fi pulbere sau compactă, poate avea orice culoare, poate fi compactată, embosată, sub orice formă, poate fi sub formă de pigment etc. Dar pudra poate fi și lucioasă. Deci acolo unde vrem și avem zone de interes pe care vrem să le vedem strălucitoare, să le oferim volum sau așa, putem folosi o pudră strălucitoare sau iluminatoare. Contează că și fondul de ten este iluminator atunci când punem o pudră iluminatoare, dar un fond de ten iluminator nu înseamnă că el face totul strălucitor și sidefat așa, ci el oferă un aspect de ten tânăr și frumos și luminos”, mai explică make-up artista. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mi-th influencer
mirela vescan
thea haimovitz
tendinte
machiaj
ingrijirea pielii
culoarea anului
Comentarii

