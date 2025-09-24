€ 5.0784
|
$ 4.3162
|
 
Data actualizării: 20:06 24 Sep 2025 | Data publicării: 20:02 24 Sep 2025

Cum să-ți adaptezi rutina de îngrijire a pielii pentru toamnă: Sfaturi aprobate de dermatolog

Autor: Alexandra Curtache
laura-jaeger-7lablskbkaq-unsplash_98734800 Foto: Unsplash
 

Pe măsură ce toamna aduce temperaturi mai scăzute dermatologii recomandă ajustarea rutinei de îngrijire pentru a vă proteja și hrăni pielea în timpul acestui sezon de tranziție. Iată cum să o faci eficient.

Odată cu sosirea toamnei, temperaturile scad, umiditatea aerului scade, iar vântul rece devine tot mai prezent. Toate aceste schimbări afectează direct sănătatea pielii, care poate deveni uscată, sensibilă sau iritată. Mulți oameni continuă să folosească produsele de vară, fără să își adapteze rutina, ceea ce poate agrava problemele deja existente.

Dermatologii recomandă ajustarea treptată a îngrijirii pielii pentru a proteja și hrăni tenul în mod corespunzător în această perioadă. De la alegerea unei creme mai bogate, la modificarea frecvenței exfolierii și până la aplicarea zilnică a protecției solare, fiecare pas contează pentru a menține pielea sănătoasă, catifelată și radiantă pe măsură ce zilele devin mai reci și mai uscate.

1. Treceți la o cremă hidratantă mai bogată

Aerul mai rece și încălzirea interioară vă pot lipsi pielea de hidratare, ducând la uscăciune și compromiterea barierelor cutanate. Dermatologii recomandă înlocuirea hidratantelor ușoare de vară cu creme mai bogate care conțin ceramide, acid hialuronic și unt de shea. Aceste ingrediente ajută la blocarea hidratării și repararea barierei naturale a pielii, conform Innovative Dermatology .

2. Mențineți utilizarea zilnică a protecției solare

Razele UV rămân puternice chiar și toamna, contribuind la îmbătrânirea prematură și deteriorarea pielii. Experții subliniază importanța aplicării zilnice a unui SPF 30 cu spectru larg sau mai mare, indiferent de acoperirea cu nori .

3. Exfoliați ușor și mai rar

În timp ce exfolierea îndepărtează celulele moarte ale pielii, exfolierea excesivă în lunile mai reci poate duce la iritații. Dermatologii recomandă reducerea frecvenței de exfoliere și optarea pentru exfolianți chimici blânzi pentru a menține pielea netedă fără a compromite bariera acesteia, conform West Dermatology.

4. Utilizați un produs de curățare delicat și hidratant

Treceți la un produs de curățare fără spumă, hidratant, care păstrează uleiurile naturale ale pielii. Produsele care conțin ceramide și acid hialuronic sunt ideale pentru menținerea echilibrului de hidratare în timpul toamnei 

5. Încorporați Niacinamida și ceramidele

Niacinamida (vitamina B3) și ceramidele sunt benefice pentru întărirea barierei pielii și reducerea pierderii de apă. Includerea produselor cu aceste ingrediente poate ajuta la prevenirea uscăciunii și iritațiilor asociate cu vremea mai rece 

6. Protejați-vă buzele și mâinile

Buzele și mâinile sunt deosebit de sensibile la efectele de uscare ale vremii de toamnă. Utilizați balsamuri hrănitoare pentru buze și creme pentru mâini pe tot parcursul zilei pentru a preveni crăparea și a menține hidratarea 

7. Ajustează-ți treptat rutina

Schimbările bruște în rutina de îngrijire a pielii pot duce la iritații. Introduceți produse noi încet și observați cum reacționează pielea dumneavoastră pentru a asigura o tranziție lină către îngrijirea pielii de toamnă 

Adaptarea rutinei de îngrijire a pielii la sezonul de toamnă este esențială pentru menținerea unei pieli sănătoase și radiante. Concentrându-vă pe hidratare, curățare delicată și protecție de barieră, puteți trece cu încredere peste schimbările sezoniere. Nu uitați să consultați un dermatolog pentru sfaturi personalizate, adaptate nevoilor specifice ale pielii dumneavoastră.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

toamna
ten
hidratare
dermatolog
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Şedinţă de guvern, joi. Cooperarea cu Ucraina în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe agendă
Publicat acum 7 minute
Doi ingineri au dezvoltat primul sistem de airbaguri inteligente externe pentru avioane
Publicat acum 18 minute
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 42 minute
Colegiul Medicilor din România, reacție după ce Flavia Groșan a afirmat că nu recomandă paracetamolul
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Zuckerberg anunță un nou prag istoric. Instagram trece de 3 miliarde de utilizatori
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 13 ore si 15 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close