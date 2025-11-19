€ 5.0889
Data actualizării: 14:23 19 Noi 2025 | Data publicării: 14:23 19 Noi 2025

Cum să folosești și să întreții corect o mașină de ras: 7 sfaturi utile
Autor: Editor Team

o persoană care îngrijește și folosește corect o mașină de ras Cum să folosești și să întreții corect o mașină de ras: 7 sfaturi utile. Sursa foto: ShutterStock
 

O mașină de ras performantă poate transforma bărbieritul într-un moment plăcut și eficient, indiferent dacă te pregătești pentru o zi obișnuită sau pentru o ocazie specială.

Mulți bărbați se confruntă cu iritații sau tăieturi, iar motivul ține deseori de modul de utilizare sau întreținere a aparatului. Dacă vrei să obții rezultate mai bune și să prelungești durata de viață a mașinii tale, urmează aceste 7 recomandări ușor de pus în practică. Vei observa rapid diferența, chiar de la primele utilizări. 

1. Găsește modelul potrivit pentru nevoile tale 

Alege un aparat adaptat stilului tău de bărbierit și tipului de piele. Dacă preferi un bărbierit rapid, orientează-te spre aparate electrice cum ar fi Gamma+ XCell sau BaBylissPro FXOne, recunoscute pentru confort și viteză. Pentru cei care urmăresc precizia, modelele clasice sau cele cu lamă dublă pot reprezenta o opțiune bună. Poți explora chiar acum gama variată de mașini de ras disponibilă acum pe Barbersupply.ro, pentru a descoperi produsul care se potrivește cel mai bine preferințelor tale.

2. Pregătește pielea și aparatul 

Înainte de orice bărbierit, spală fața cu apă caldă. Acest pas înmoaie firele de păr și reduce riscul iritațiilor, mai ales la pielea sensibilă. Dacă folosești un aparat reîncărcabil, încarcă-l integral pentru a evita întreruperile. Pentru o barbă mai lungă, folosește mai întâi o mașină de tuns sau o foarfecă pentru a scurta firele, evitând astfel blocarea aparatului.

3. Stăpânește tehnica adaptată aparatului 

Ține aparatul la un unghi potrivit: aproximativ 90° pentru modelele electrice și 45° pentru cele cu lamă. Mișcă-l cu presiune redusă, urmărind sensul dorit pentru finisaj. Pe gât și maxilar, acționează cu atenție suplimentară din cauza sensibilității sporite a pielii. Dacă observi zone unde firele cresc în diferite direcții, ajustează sensul de lucru pentru a preveni iritarea sau smulgerea părului.

4. Curăță aparatul după fiecare utilizare 

După fiecare bărbierit, curăță capul aparatului folosind o perie dedicată. La modelele rezistente la apă, spală componentele sub jet de apă pentru a îndepărta resturile. Acest obicei simplu previne acumularea de murdărie și menține performanța aparatului pentru o perioadă îndelungată.

5. Lubrifiază lamele regulat 

Pentru un bărbierit eficient, aplică periodic ulei special pe lame. Acest pas ajută aparatul să funcționeze optim și prelungește durata de viață a componentelor. Mai ales la aparatele folosite zilnic, lubrifierea reduce frecarea și riscul de blocare.

6. Verifică uzura componentelor 

Dacă lamele încep să zgârie sau observi că aparatul nu mai tunde uniform, schimbă lamele sau capul de tăiere. De exemplu, dacă sesizezi roșeață frecventă după folosire, ia în calcul să înlocuiești aceste piese pentru a preveni iritațiile.

7. Depozitează aparatul în condiții optime 

După fiecare folosire, păstrează aparatul într-un spațiu uscat pentru a preveni coroziunea. În perioadele când nu îl utilizezi, cel mai bine este să scoți bateria și să urmezi instrucțiunile de stocare din manual. Astfel eviți descărcarea sau deteriorarea prematură a bateriei.

Respectând aceste sfaturi simple, poți transforma bărbieritul într-o experiență confortabilă și eficientă, reducând riscul de iritații sau tăieturi. Alegerea aparatului potrivit, pregătirea corectă a pielii și respectarea tehnicii de utilizare sunt pași esențiali pentru un rezultat precis și plăcut, indiferent dacă îl folosești acasă sau în cadrul unui barber shop.

Întreținerea regulată, curățarea și lubrifierea lamei, precum și depozitarea corectă, nu doar că prelungește durata de viață a mașinii de ras, dar asigură performanță constantă și protecție pentru pielea ta. Încearcă să aplici aceste recomandări pas cu pas și vei observa rapid diferența în confortul și calitatea bărbieritului. Descoperă întreaga gamă de mașini de ras și accesorii profesionale din oferta Barber Supply și alege produsele potrivite nevoilor tale.

