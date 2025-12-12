Bronzatul la solar crește riscul de cancer - Studiu

Acest fapt rezultă din concluziile unui studiu publicat vineri în revista Science Advances, transmite AFP.

Cum provoacă mutații ale ADN-ului în piele cabinele de bronzat

Cercetătorii au găsit, în premieră, şi felul în care aceste dispozitive de bronzat artificial provoacă mutaţii ale ADN-ului în piele, făcând utilizatorii lor mai vulnerabili la cancer.

Conform Agenţiei Internaţionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC), parte a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), melanomul cutanat, afecţiune din ce în ce mai deasă, poate fi atribuit în peste 80% din cazuri expunerii la radiaţii ultraviolete (UV).

O creştere neobişnuită a numărului de tinere cu melanoame multiple...

Coordonatorul acestui studiu, Pedram Gerami, dermatolog şi cercetător la Universitatea Northwestern din Illinois, a început să caute despre acest subiect, după ce a sesizat o creştere neobişnuită a numărului de tinere cu melanoame multiple ce veneau la clinica sa. Uneori, aceste melanoame erau localizate în părţi ale corpului ce sunt în mod normal relativ protejate de soare.

După ce au comparat dosarele medicale a 3.000 de oameni care folosesc aparate de bronzat cu cele ale unor oameni de aceeaşi vârstă care nu folosesc aparate de bronzat, echipa sa a tras următoarea concluzie. Melanomul fusese diagnosticat la 5% dintre utilizatorii aparatelor de bronzat, comparativ cu 2% în celălalt grup.

După ce au luat în vedere diverşi factori, respectiv vârsta, antecedentele de arsuri solare, antecedentele familiale etc., cercetătorii au estimat că utilizatorii aparatelor de bronzat au un risc de 2,85 ori mai mare de a face melanom.

Totodată, aceste persoane păreau mai predispuşi să dezvolte acest tip de afecţiune pe părţi ale corpului, care sunt protejate în mod normal de soare, respectiv partea inferioară a spatelui şi fesele.

Nouă tehnologie pentru a examina în mod specific melanocitele

Pentru a încerca să măsoare cât de grave sunt daunele cauzate de aparatele de bronzat ADN-ului celulelor pielii, oamenii de ştiinţă au secvenţiat 182 de biopsii. Ei au utilizat o nouă tehnologie pentru a examina în mod specific melanocitele. Melancocitele sunt celule din stratul exterior al pielii a căror proliferare face, de obicei, aluniţe. Ei au observat că melanocitele persoanelor care folosesc cabinele de bronzat prezentau aproape de două ori mai multe mutaţii.

Şi "utilizatorii de solar cu vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani au prezentat semnificativ mai multe mutaţii decât persoanele din populaţia generală cu vârste cuprinse între 70 şi 80 de ani", a precizat Dr. Bishal Tandukar, coautor al studiului, într-un comunicat.

Solarele "ar trebui, cel puţin, interzise pentru minori"

Conform IARC, care clasifică riscul de cancer cauzat de solar la acelaşi nivel cu fumatul şi azbestul, melanomul a omorât aproape 60.000 de oameni la nivel mondial în anul 2022.

Australia şi Brazilia au interzis aceste cabine solare

Unele ţări, precum Australia şi Brazilia, au interzis aceste cabine solare. Altele, precum Regatul Unit şi Franţa, au interzis folosirea lor pentru persoanele sub 18 ani. În Statele Unite ale Americii, depinde de legislaţia fiecărui stat în parte.

Solarele "ar trebui, cel puţin, interzise pentru minori", a argumentat Pedram Gerami, notează Agerpres.

