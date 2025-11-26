Efecte ascunse ale tatuajelor: Pigmenții ajung în ganglionii limfatici și slăbesc sistemul imunitar - studiu

Un studiu al Universităţii din Elveţia Italiană (USI) publicat în revista americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a scos la iveală informații alarmante.

Un grup de cercetători, condus de Santiago F. González de la Institutul de Cercetări Biomedicale, afiliat universităţii, a ajuns la concluzia că, după ce o persoană îşi face un tatuaj, tuşul nu doar că rămâne în piele, dar se şi răspândeşte cu rapiditate în sistemul limfatic.

Tușul folosit la tatuaje se acumulează în cantităţi mari în ganglionii limfatici

În doar câteva ore, tușul se acumulează în cantităţi mari în ganglionii limfatici, care sunt organe vitale ale sistemului imunitar.

"În interiorul ganglionilor limfatici, celulele imunitare, cunoscute sub numele de macrofage, capturează în mod activ toţi pigmenţii, declanşând un răspuns inflamator în două faze", a precizat universitatea elveţiană.

Faza cronică a tatuajelor poate dura ani la rând

Prima fază acută durează doar aproximativ două zile, însă este urmată de o fază cronică, care poate dura ani la rând. Este deosebit de îngrijorător acest fapt, deoarece sistemul imunitar este slăbit, "putând creşte susceptibilitatea la infecţii şi cancer".

Conform studiului, macrofagele nu pot descompune tuşul în acelaşi fel în care ar face-o cu alţi agenţi patogeni, care ar duce la moartea acestora.

Tușul roșu și negru din tatuaje ar afecta cel mai puternic organismul

Incapacitatea organismului este deosebit de accentuată în cazul tuşurilor roşii şi negre, care sugerează că acestea ar putea fi mai toxice. Cele două culori şi verdele au fost studiate, pentru că sunt folosite cel mai des la tatuaje.

"În consecinţă, cerneala rămâne în ganglionii limfatici, într-un ciclu continuu de captare şi moarte celulară, afectând progresiv capacitatea de apărare a sistemului imunitar", este concluzia studiului, care a durat 7 ani și a implicat 12 grupuri internaţionale de cercetare. Studiul a fost finanţat de mai multe organizaţii elveţiene.

În ce a constat unul dintre experimente. Concluzii îngrijorătoare despre tatuaje

Unul dintre experimente a constat în vaccinarea şoarecilor de laborator, unii cu tatuaje şi alţii fără. Astfel, s-a constatat că exemplarele tatuate au avut mai puţini anticorpi comparativ cu cele netatuate.

Rezultatele "stârnesc îngrijorare cu privire la siguranţa tatuajelor", a evidențiat universitatea elveţiană. La nivel mondial, aproape una din cinci persoane se estimează că are cel puţin un tatuaj, notează Agerpres.

