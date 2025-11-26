€ 5.0903
|
$ 4.3975
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0903
|
$ 4.3975
 
DCNews Stiri Efecte ascunse ale tatuajelor: Pigmenții ajung în ganglionii limfatici și slăbesc sistemul imunitar - studiu
Data actualizării: 21:04 26 Noi 2025 | Data publicării: 20:53 26 Noi 2025

Efecte ascunse ale tatuajelor: Pigmenții ajung în ganglionii limfatici și slăbesc sistemul imunitar - studiu
Autor: Andrei Itu

Efecte ascunse ale tatuajelor: Pigmenții ajung în ganglionii limfatici și slăbesc sistemul imunitar - studiu Sursa foto: https://www.funkytattoo.ro/ / Efecte ascunse ale tatuajelor
 

Tatuajele pot slăbi apărarea organismului în faţa anumitor infecţii sau tipuri de cancer, avertizează cercetătorii.

Un studiu al Universităţii din Elveţia Italiană (USI) publicat în revista americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a scos la iveală informații alarmante.

Un grup de cercetători, condus de Santiago F. González de la Institutul de Cercetări Biomedicale, afiliat universităţii, a ajuns la concluzia că, după ce o persoană îşi face un tatuaj, tuşul nu doar că rămâne în piele, dar se şi răspândeşte cu rapiditate în sistemul limfatic.

Tușul folosit la tatuaje se acumulează în cantităţi mari în ganglionii limfatici

În doar câteva ore, tușul se acumulează în cantităţi mari în ganglionii limfatici, care sunt organe vitale ale sistemului imunitar.

"În interiorul ganglionilor limfatici, celulele imunitare, cunoscute sub numele de macrofage, capturează în mod activ toţi pigmenţii, declanşând un răspuns inflamator în două faze", a precizat universitatea elveţiană.

Faza cronică a tatuajelor poate dura ani la rând

Prima fază acută durează doar aproximativ două zile, însă este urmată de o fază cronică, care poate dura ani la rând. Este deosebit de îngrijorător acest fapt, deoarece sistemul imunitar este slăbit, "putând creşte susceptibilitatea la infecţii şi cancer".

Conform studiului, macrofagele nu pot descompune tuşul în acelaşi fel în care ar face-o cu alţi agenţi patogeni, care ar duce la moartea acestora.

Tușul roșu și negru din tatuaje ar afecta cel mai puternic organismul

Incapacitatea organismului este deosebit de accentuată în cazul tuşurilor roşii şi negre, care sugerează că acestea ar putea fi mai toxice. Cele două culori şi verdele au fost studiate, pentru că sunt folosite cel mai des la tatuaje.

"În consecinţă, cerneala rămâne în ganglionii limfatici, într-un ciclu continuu de captare şi moarte celulară, afectând progresiv capacitatea de apărare a sistemului imunitar", este concluzia studiului, care a durat 7 ani și a implicat 12 grupuri internaţionale de cercetare. Studiul a fost finanţat de mai multe organizaţii elveţiene.

În ce a constat unul dintre experimente. Concluzii îngrijorătoare despre tatuaje

Unul dintre experimente a constat în vaccinarea şoarecilor de laborator, unii cu tatuaje şi alţii fără. Astfel, s-a constatat că exemplarele tatuate au avut mai puţini anticorpi comparativ cu cele netatuate.

Rezultatele "stârnesc îngrijorare cu privire la siguranţa tatuajelor", a evidențiat universitatea elveţiană. La nivel mondial, aproape una din cinci persoane se estimează că are cel puţin un tatuaj, notează Agerpres.

Vezi și - Descoperire rară: Ce s-a găsit pe fața unei mumii i-a uimit pe cercetători - Foto în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tatuaje
studiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
O mare companie IT a concediat 6.000 de angajați. Au fost înlocuiți cu cu Inteligența Artificială
Publicat acum 21 minute
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat acum 37 minute
„Ce urmează după 7 decembrie? Daniel Băluță, luat la întrebări de Chirieac și Dumitrescu - VIDEO
Publicat acum 55 minute
Efecte ascunse ale tatuajelor: Pigmenții ajung în ganglionii limfatici și slăbesc sistemul imunitar - studiu
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Putin a încearcat să cânte la cobza asiatică și...a ratat momentul. "Cobzarul" de la Kremlin, imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close