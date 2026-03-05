Blindatele COBRA II pleacă din București în mai multe zone din țară. MApN explică motivul

Ministerul Apărării a anunțat că mai multe vehicule militare vor fi deplasate din Capitală către diferite unități ale Forțelor Terestre Române, într-un proces care face parte din introducerea noii tehnici în dotarea armatei.

Instituția precizează că aceste mișcări nu reprezintă exerciții militare sau mobilizări speciale, ci etape planificate în distribuirea echipamentelor către unitățile care urmează să le utilizeze.

MAPN: blindatele COBRA II pleacă din București către unitățile Forțelor Terestre

Ministerul a explicat că deplasările vor avea loc pe parcursul a aproximativ două săptămâni și vor porni de la Centrul 84 Mentenanță și Recepție din Capitală.

"În perioada 4 – 18 martie, autovehicule tactice blindate COBRA II se vor deplasa de la Centrul 84 Mentenanță și Recepție din București către unități ale Forțelor Terestre Române, în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare.

Deplasarea se va realiza pe roți, în coloane militare, pe drumurile publice.

"Activitățile vizează intrarea în serviciu a noilor echipamente"

Potrivit informațiilor oficiale, primul transport a avut loc deja pe 4 martie. Convoiul a inclus 20 de vehicule blindate și s-a deplasat pe ruta către Brăila.

Autoritățile atrag atenția că astfel de coloane militare pot fi observate pe anumite drumuri din țară. Prezența lor face parte din procesul logistic de distribuire a noilor echipamente militare către unități.

Într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției, MAPN subliniază că apariția acestor transporturi nu este neobișnuită și este legată de modernizarea dotării Forțelor Terestre.

Totodată, ministerul le cere participanților la trafic "să manifeste atenție și înțelegere" atunci când întâlnesc pe șosele coloane de tehnică militară.

Blindatele COBRA II intră în dotarea armatei

La începutul lunii ianuarie, MAPN anunța că primele blindate COBRA II au început să fie recepționate de Armata României la Centrul 84 Mentenanță și Recepție din București.

Modelul COBRA II este un vehicul tactic blindat care oferă protecție la Nivelul II de blindaj.

Achiziția face parte dintr-un contract semnat de minister cu firma turcă Otokar, acord evaluat la aproape un miliard de dolari. În baza acestuia vor fi livrate 1.059 de vehicule COBRA II, împreună cu echipamentele logistice necesare operării lor.

Potrivit informațiilor apărute în presa română și în cea turcă, cea mai mare parte a vehiculelor prevăzute în contract urmează să fie fabricate în România, la Mediaș, unde compania Otokar colaborează cu Automecanica.

CITEȘTE ȘI: Armata României, vigilenţă sporită. Mesajul Ministerului Apărării în contextul conflictului Israel - Iran

VEZI POSTAREA AICI: