Chirurgia robotică schimbă granița dintre operabil și neoperabil în tratamentul cancerului / video

Invitat la DC Medical și DC News, dr. Bogdan Marțian, director medical al Spitalul Clinic SANADOR, a explicat cum aceste progrese pot schimba radical abordarea tumorilor considerate până nu demult imposibil de operat.

„Tumorile neoperabile” – un concept mai complex decât pare

„Cu chirurgia robotică aproape nu ar mai exista tumori neoperabile”, afirmă dr. Bogdan Marțian. Medicul subliniază însă că noțiunea de „neoperabil” nu este una simplă.

„Noțiunea asta este mai complexă, pentru că neoperabil înseamnă ceva de care nu te poți atinge. Fie că e atât de dezvoltat, atât de împrăștiată tumora, că nu mai avem cum să scoatem nimic din ea, pentru că prinde foarte multe organe, fie că pacientul este într-o condiție biologică extrem de severă și n-ar putea suporta operații de mare amploare.

Operabile, unele sunt, dar nu sunt rezecabile. Este un principiu de bază în chirurgia oncologică, trebuie să rezeci tot țesutul tumoral. Operație făcută cu țesut tumoral restant nu este operație corectă oncologic și recidiva este certă, ca să zicem așa.

Deci sunt tumori operabile, dar nerezecabile sau sunt tumori care sunt operabile, rezecabile, se pot scoate, dar nu au indicații de a fi scoase în momentul respectiv”, explică acesta.

Tratamentul cancerului, decizie de echipă

Dr. Marțian atrage atenția că tratamentul cancerului nu aparține exclusiv chirurgului. Fiecare caz trebuie analizat multidisciplinar, în echipe formate din oncologi, radioterapeuți, anatomopatologi, imunohistopatologi, geneticieni și alți specialiști.

„Dacă discutăm, intrăm în subiectul ăsta diversificăm un pic, de fapt începem să vorbim despre echipă. Pentru că tratamentul cancerelor nu este apanajul exclusiv al chirurgilor. Orice neoplazie, orice cancer trebuie tratat în echipă împreună cu oncologi, cu radioterapeuți, cu anatomopatologi, cu imunohistopatologi, cu geneticieni, în multe specialități care trebuie să participe la un tratament corect al unui cancer.

În foarte multe situații, unul dintre cele mai importante lucruri este acela că trebuie început cu ceea ce este mai corect să începi. Deci ce nu trebuie început cu chirurgie, nu e bine să începi cu chirurgie, pentru că nu face bine pacientul. Ratele de supraviețuire sunt mai mici dacă începem cu chirurgie. Și exemplele astea sunt destul de multe”.

Teama de operație și decizia finală a pacientului

Pe lângă criteriile medicale, decizia este influențată și de temerile pacienților. Mulți se feresc de bisturiu sau refuză chimioterapia ori radioterapia.

„Oamenii au niște gânduri, ei întâmpină boala cu diverse prejudecăți. Chiar și noi, chiar și doctorii, când devenim bolnavi și noi avem niște prejudecății în raport cu boala, care vin sigur din cultura noastră. Ceea ce trebuie să facem noi doctorii cu pacienții este să le explicăm pacienților ceea ce ar trebui să facă, să le explicăm care sunt riscurile, să le explicăm ce se poate întâmpla dacă nu fac nimic, dacă decid să nu facă ori o operație, ori o chimioterapie, ori o radioterapie pentru că sunt unii care refuză radio sau chimioterapie sau se gândesc s-o refuze.

Noi trebuie să îi facem să înțeleagă exact care este valoarea fiecărui tip de tratament și la ce s-ar expune dacă nu ar respecta indicația medicală. Atâta vreme cât am depus toate dirigențele necesare ca pacientul să înțeleagă ceea ce îi spunem, noi nu mai putem face mai mult iar pacientul decide asupra propriului viitor. Dar trebuie să fim foarte onești atunci când îi spunem pacientului, să nu îi spunem pacientului bazaconii, să nu îi inducem lui direcția deciziei”, încheie Dr. Marțian.

Progresele aduse de chirurgia robotică de ultimă generație nu anulează nevoia unei strategii terapeutice corecte, stabilite în echipă și adaptate fiecărui caz. Însă, prin precizie și control sporit, tehnologia deschide perspective tot mai largi în lupta cu cancerul.