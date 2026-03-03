€ 5.0981
Piața imobiliară din România a încetinit. 2025, cel mai slab din ultimii 8 ani
Data publicării: 17:52 03 Mar 2026

Piața imobiliară din România a încetinit. 2025, cel mai slab din ultimii 8 ani
Autor: Tiberiu Vasile

Tineri, casa noua - Freepik

Livrările de locuințe noi, la nivel național, sunt estimate la sub 58.000 de unități în 2025, cel mai redus volum din ultimii opt ani, indică datele unei companii de consultanță imobiliară.

În prezent, oferta din București-Ilfov depășește de peste două ori media înregistrată în deceniul anterior pandemiei, în timp ce în restul țării livrările se situează ușor sub nivelul istoric. Pe de altă parte, Cluj-Napoca este singurul mare oraș care a înregistrat o creștere modestă a numărului de tranzacții.

Dinamica diferită față de anii anteriori

"Dinamica a fost însă diferită față de anii anteriori: în timp ce majoritatea regiunilor au înregistrat scăderi, Bucureștiul și Ilfovul au consemnat o ușoară creștere a finalizărilor. În prezent, oferta din București-Ilfov este de peste două ori mai mare decât media din deceniul anterior pandemiei, în timp ce în restul țării livrările sunt ușor sub media istorică.

Datele privind autorizațiile de construire indică un pipeline limitat pentru perioada următoare, ceea ce sugerează că oferta nu va crește semnificativ pe termen scurt", susține Colliers într-un comunicat, potrivit sursei citate.

Pe partea de cerere, evoluția a fost neuniformă pe parcursul anului. Bucureștiul a înregistrat o scădere de aproape 10% a tranzacțiilor, mai accentuată decât media națională, însă rămâne cu aproximativ 28% peste nivelul mediu din perioada pre-pandemie. Cluj-Napoca a fost singurul mare oraș care a consemnat o creștere ușoară a tranzacțiilor.

Potrivit consultanților imobiliari, deși contextul economic a fost dificil, piața a arătat reziliență, susținută de o cerere încă solidă în marile centre urbane. Ei explică faptul că această capacitate de adaptare este legată și de evoluția veniturilor din ultimii ani: chiar dacă salariile reale au revenit temporar în teritoriu negativ, situația vine după un deceniu în care puterea de cumpărare a salariului mediu aproape s-a dublat, ceea ce susține în continuare apetitul pentru achiziții rezidențiale.

"Chiar dacă tranzacțiile s-au redus ușor, nivelul general nu indică un an slab pentru piața rezidențială, având în vedere că volumele rămân semnificativ peste media istorică recentă. De fapt, 2025 a fost un an cu ritmuri diferite: a început mai lent, a accelerat în vară – inclusiv pe fondul majorării TVA – și s-a stabilizat spre final. 

Cumpărătorii au început să se adapteze la noile condiții

Pe fondul dobânzilor ridicate, al inflației și al presiunilor asupra veniturilor reale, cumpărătorii au început să se adapteze la noile condiții, iar achizițiile prin credit ipotecar au ajuns la aproximativ 58% din total. În plus, indicele Eurostat privind intenția de cumpărare a unei locuințe rămâne peste nivelurile pre-pandemie, ceea ce indică o cerere încă solidă", a mai explicat Gabriel Blăniță, director Valuation & Advisory Services, Colliers România, citat în comunicat.

În marile orașe, prețurile au crescut, în medie, cu aproximativ 5% în 2025, însă diferențele dintre segmente au devenit mai vizibile. Locuințele noi, bine amplasate, cu infrastructură bună, acces facil și standarde ridicate de eficiență energetică, au înregistrat creșteri mai consistente, fiind susținute de o bază stabilă de cumpărători cu putere financiară.

Diferența dintre locuințele noi și cele vechi nu mai este doar una de preț de achiziție, ci și de cheltuieli ulterioare, în special în contextul costurilor mai ridicate cu energia. În același timp, stocul vechi, mai ales clădirile fără reabilitare termică, este analizat tot mai atent de cumpărători, care iau în calcul impactul facturilor și al eficienței energetice asupra bugetului pe termen lung, comparativ cu proiectele noi.

În 2026 este mai probabil să vedem o evoluție echilibrată

"Pe termen lung, piața rezidențială are baze solide, având în vedere că România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de supraaglomerare a locuințelor din Uniunea Europeană. Pentru ca prețurile să scadă semnificativ ar fi nevoie de o înrăutățire clară a situației de pe piața muncii, cu pierderi importante de locuri de muncă și o perioadă prelungită de scădere a veniturilor reale – un scenariu pentru care, în prezent, nu există semnale puternice.

În 2026 este mai probabil să vedem o evoluție echilibrată, cu șanse de revenire în a doua parte a anului, dacă economia se stabilizează și costurile creditelor încep să scadă", a mai precizat Gabriel Blăniță.

Colliers este unul dintre liderii globali în servicii de consultanță imobiliară și de management al investițiilor, conform Agerpres.

