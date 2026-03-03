€ 5.0981
Anunț de ultimă oră pentru românii blocați în Abu Dhabi. Fly Dubai zboară în această noapte spre România
Data actualizării: 18:15 03 Mar 2026 | Data publicării: 18:06 03 Mar 2026

Anunț de ultimă oră pentru românii blocați în Abu Dhabi. Fly Dubai zboară în această noapte spre România
Autor: Doinița Manic

imagine cu un avion Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un avion al companiei Fly Dubai va zbura în această noapte din Abu Dhabi spre România, anunță MAE.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că Ambasada României la Abu Dhabi a fost informată că Fly Dubai  a solicitat autorităților emirateze să opereze un zbor spre România în noaptea aceasta, 4 martie, la ora 03:00. Zborul ar fi complet ocupat, iar românii care au primit bilete electronice pentru acest zbor sunt îndemnați să meagră spre aeroportul din Abu Dhabi.

VEZI ȘI: Aeroportul din Dubai, aproape gol. Zborurile au fost reluate doar parțial. Prețurile uriașe la care au ajuns biletele de avion - VIDEO

"Fly Dubai a informat Ambasada României la Abu Dhabi că a solicitat autorităților emirateze să opereze un zbor spre România în noaptea aceasta, la 4 martie, ora 03:00. Conform informațiilor transmise, zborul este, la acest moment, complet ocupat.

Cetățenii care au primit de la companie bilete electronice pentru acest zbor sunt încurajați să se deplaseze la aeroport (în cazul în care condițiile de securitate la acel moment permit acest lucru in siguranță și după ce verifică că zborul se menține - există oricând posibilitatea unor anulări).

Fly Dubai a anunțat reluarea parțială a anumitor rute de zbor 

Spațiul aerian al EAU rămâne închis, dar se deschid selectiv coridoare de decolare și aterizare în funcție de evoluția condițiilor de securitate.

Având în vedere că Fly Dubai a anunțat reluarea parțială a anumitor rute de zbor - astăzi 3 martie 2026 și în așteptarea anunțurilor cu privire la reluarea curselor/frecventelor pe relația EAU - România, MAE recomandă să accesați aplicația și site-ul companiei aviatice respective, pentru a verifica statusul zborului, posibilitățile de reprogramare a zborurilor anulate sau locurile disponibile pe cursele anunțate.

Păstrați legătura cu reprezentanții companiei aeriene, pentru obținerea datelor și informațiilor în timp util asupra procedurilor de urmat, cu respectarea strictă a regulilor și instrucțiunilor cu caracter special pentru evitarea deplasări inutile la aeroport", transmite MAE.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

abu dhabi
romani blocati
conflict orientul mijlociu
mae
zboruri aeriene
flydubai
