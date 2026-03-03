Război în Iran: Israelul și SUA atacă preventiv regimul, Iranul lovește 11 țări. Ce știm și ce urmează? Interviu exclusiv cu Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România

Emisiunea este dedicată crizei din Orientul Mijlociu și războiului dintre Israel și SUA, împotriva Republicii Islamice Iran.

Amintim că Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva unor ținte din Teheran și alte orașe din Iran, care a răspuns prin lansarea de rachete către teritoriul israelian și bazele militare americane din întreaga regiune.

Atacul vizează distrugerea programului nuclear, distrugerea infrastructurii balistice iraniene și modalități de a crea condiții pentru o posibilă schimbare istorică de regim în Iran, principalul finanțator al terorismului la nivel mondial, stat aflat sub o conducere fundamentalistă teocrată din 1979 încoace, de când a avut loc Revoluția Islamică.

Nu în ultimul rând, pentru Israel regimul teocrat iranian reprezintă o amenințare existențială în contextul în care teologia șiită promovată de Republica Islamică afirmă că venirea celui de-al 12-lea Imam (Al-Mahdi n.r. - Mesia) va avea loc doar după eliberarea Ierusalimului și distrugerea Israelului.

Care e stagiul actual al operațiunilor aeriene împotriva Iranului și ce va urma?

Despre toate acestea, precum și evoluții ale conflictului, va oferi în exclusivitate informații E.S. Lior Ben Dor.

Ca măsuri de retaliere Iranul a lansat valuri de rachete spre Israel, dar și spre state din regiune. Au fost atacate nu mai puțin de 11 țări.

Emisiunea va fi difuzată în fomat live, marți, 03.03.2026, începând cu ora 13:00.În dialog cu Tudor Curtifan se vor afla analistul Bogdan Chirieac și Excelența Sa, Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, emisiunea urmând să fie preluată și pe platformele DC News

Concomitent cu loviturile aeriene împotriva obiectivelor militare ale Gardienilor Revoluției, SUA și Israelul au întreprins acțiuni care au vizat eliminarea principalilor lideri fundamentaliști iranieni, vinovați de represiunea sângeroasă din ultimele luni când mii de iranieni care s-au ridicat împotriva regimului au fost împușcați pe străzile din Iran.

De departea cea mai răsunătoare acțiune a fost cea de eliminare a ayatollahului Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, Liderul Suprem al Republicii Islamice Iran.