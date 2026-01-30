Dr. Răzvan Dragomir, medic primar Ortopedie și Traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, ne explică cele mai frecvente traumatisme de sezon, cum să le prevenim și când este nevoie de intervenție medicală.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Răzvan Dragomir ne-a vorbit despre:

Traumatismele la schi

"Schiatul este un sport care necesită o anumită condiție fizică. În prezent, ne aflăm în plină iarnă și observăm că tot mai mulți pacienți ajung la noi cu diverse traumatisme suferite pe pârtie, care, de cele mai multe ori, necesită chiar tratamente chirurgicale".

Ce să nu facem când alunecăm pe gheață

"Din păcate, atunci când aluneci și cazi, reflexul natural este să te sprijini cu mâna, pentru a evita accidente mai grave la nivelul capului sau umerilor".

Cum să prevenim căderile când schiem

"Cele mai frecvente accidentări la schi apar atunci când nu ne adaptăm viteza la capacitățile noastre fizice sau la nivelul de experiență în schi".

Cum ne alegem echipamentul de schi

"Setările legăturilor se fac conform greutății și nivelului de schi al fiecăruia, conform manualului de utilizare".

Semnul care ne arată că un traumatism necesită intervenție

"Dacă durerea persistă sau se intensifică în cursul după-amiezii, sau dacă a doua zi apare durere la sprijin, la îndoire sau la îndreptarea genunchiului, cel mai bine este să te oprești și să ajungi la un medic specialist în ortopedie".

Cum să NU aplicăm gheața

"În cazul traumatismelor închise, putem aplica local geluri sau creme antiinflamatoare. Acestea acționează local, dar este important să luăm și antiinflamatoare pe cale orală, respectând recomandările medicale".

Emisiunea va fi difuzată luni, 2 februarie, de la ora 16:00, pe:

Site-urile:

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv