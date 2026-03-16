Urmează o prăbușire de prețuri la apartamente și mașini. Se repetă scenariul din 2009, atenționează economistul Radu Georgescu

”S-au publicat primele date economice pentru februarie 2026. Dacă ai comentat scăderea consumului pe ianuarie, stai să vezi datele pe februarie! Vânzările pe februarie au scăzut și mai mult. Aceste date sunt cele mai importante, deoarece sunt date brute, adică sunt efectiv cantitățile de bunuri vândute în România. Aceste date sunt mai importante decât datele statistice publicate de INS, deoarece datele de la INS sunt influențate de statistică.

Datele brute pe februarie arată o scădere a vânzărilor de apartamente și de mașini de peste 20%. Datele pentru apartamente sunt publicate de Agenția de Cadastru Datele pentru mașini sunt publicate de Asociația Constructorilor de Automobile.

”Am intrat în faza economică”

La electronice este o scădere tot de peste 20%. Am intrat în faza economică în care oamenii nu mai cumpără bunuri de valoare mare. Din cauza inflației, oamenilor le-a scăzut puterea de cumpărare. Este exact că în filmul din 2009. Acest film l-am văzut din rândul întâi, lucrând într-o bancă. Ne uitam în fiecare luna pe grafice și vedeam cum scade consumul. Consumul în România va scădea și mai mult în 2026.

Ca și în 2009, următoarea faza economică va fi cu reduceri accentuate de prețuri la: apartamente, mașini, electronice etc.

Este un lucru logic din punct de vedere economic, când scad vânzările, scad și prețurile. Deja văd anunțuri cu discounturi la apartamente de 10-20%.

Până la sfârșitul anului, vor fi discounturi în jur de 50%. Eu am cumpărat un apartament în 2010 cu un discount de 60% față de prețul din 2008. Istoria se repetă. Dar îmi este teamă că mulți nu au învățat nimic din istorie” subliniază economistul Radu Georgescu, după ultimele cifre.