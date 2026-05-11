Grindeanu, declarații-cheie despre viitorul guvernării: Scenariul care poate fi luat în calcul / video

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă ar fi o variantă de compromis alcătuirea unui guvern minoritar PSD-UDMR.

"Nu e o variantă pe care să mi-o doresc şi ştiţi acest lucru. N-am spus că e o variantă de dorit, chiar dacă PSD este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alţii care formează acel guvern minoritar. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem şi o să vedem ce ne spune preşedintele", a afirmat el la Palatul Parlamentului.

Despre ipoteza unui guvern de avarie, Sorin Grindeanu a spus: "Mi-aş dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid, chiar dacă mai stăm o săptămână. Găsirea unei variante stabile e de dorit versus o variantă rapidă şi care oferă un soi de instabilitate. Deci, dacă ar fi, să spunem, din perspectiva noastră, e de dorit sigur o variantă stabilă".

Grindeanu nu exclude varianta de a deveni premier

Preşedintele PSD a menţionat că în cazul în care în forurile de conducere ale partidului se decide că el urmează să fie premier într-o formulă de guvern cu alte partide, nu va refuza să îşi asume asemenea funcţie.

"Eu am văzut în aceste zile tot felul de abordări. I-am învăţat pe colegii mei, eu şi ceilalţi din conducere, în ultimul an, ca deciziile în partid să le luăm lărgit. În acelaşi mod se va lua decizia legată de drumul pe care merge PSD şi de această dată. Că e opoziţia, când avem scenariile clare în faţă, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliţie unde PSD nu are prim-ministru, în acelaşi mod vom lua decizia. Deci, ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac în acest moment", a precizat el.

În ce priveşte varianta de guvern cu un premier tehnocrat, Sorin Grindeanu a explicat că "PSD nu are îngrădiri din perspectiva aceasta", dar nu e o variantă pe care să şi-o dorească.

El a afirmat că ar fi de acord să stea faţă în faţă cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, la consultările de la Palatul Cotroceni, "dacă pentru România se va găsi o soluţie potrivită" şi atât timp cât acea soluţie înseamnă o refacere a coaliţiei fără Ilie Bolojan.

Luni, Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, s-a întâlnit cu ambasadorii statelor membre ale UE, el adăugând că le-a spus şi oficialilor străini că şi-ar dori mai degrabă un guvern stabil.



„România nu se învârte în jurul unui singur om”

De asemenea, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar urmări să rămână premier pe viață și că blochează formarea unui nou guvern prin refuzul de a negocia cu PSD.

„România nu se învârte în jurul unui singur om. România poate avea un guvern dacă se așează toată lumea onest la masă. În două zile vom avea datele economice care vor veni de la INS și vom vedea care e starea economică și care va fi o oglindă a managementului domnului Bolojan. Spunem de luni de zile că direcția economică a României este greșită și trebuie să fie schimbată.

Dacă discutăm de o perspectivă de orgolii nu se pot găsi soluții. Eu nu am avut discuții cu PNL. Nu veți auzi de la mine să le spun eu ce să facă. Pare că domnului Bolojan îi surâde ideea de a rămâne pe viață. Există viață și fără Bolojan chiar dacă există un cor de lăudători. Asemăn acest val de acum cu ce s-a întâmplat în 2024 la prezidențiale”, a spus Grindeanu.

