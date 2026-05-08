Data publicării: 08 Mai 2026

Prag istoric de capitalizare pentru Hidroelectrica, vineri
Autor: Ioan-Radu Gava

Hidroelectrica a atins vineri pragul istoric de capitalizare de 76,3 miliarde lei.

Hidroelectrica a atins, vineri, o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde lei, corespunzătoare unui preţ maxim de 170 lei/acţiune, pentru ca ulterior sesiunea de tranzacţionare să se închidă la valoarea de 169,8/acţiune, corespunzătoare unei capitalizări de 76,3 miliarde de lei, a anunţat compania, potrivit Agerpres.

"Acesta reprezintă un nou maxim istoric pentru companie şi reconfirmă poziţia Hidroelectrica drept una dintre cele mai valoroase companii listate din Europa Centrală şi de Est. Precizăm că la momentul listării capitalizarea bursieră înregistra o valoare de 46,7 miliarde lei, la un preţ de 104 lei/acţiune. Evoluţia vine pe fondul încrederii investitorilor în strategia de dezvoltare a companiei, bazate pe accelerarea investiţiilor, diversificarea portofoliului de producţie, integrarea capacităţilor de stocare şi consolidarea poziţiei de lider pe piaţa de energie din România. Performanţa bursieră reflectă, totodată, rezultatele operaţionale solide, disciplina financiară şi capacitatea companiei de a genera valoare sustenabilă pentru acţionari", se precizează în comunicatul Hidroelectrica.

Hidroelectrica a făcut investiții de 781 de milioane de lei în 2025

De la începutul anului, acţiunile companiei au înregistrat una dintre cele mai bune evoluţii din indicele BET, randamentul depăşind semnificativ media pieţei. Performanţa este susţinută de perspectivele favorabile privind investiţiile companiei, eficientizarea activităţii de trading şi extinderea accelerată pe segmentul de furnizare, susţine sursa citată.

"Atingerea pragului de 76,5 de miliarde de lei confirmă faptul că strategia Hidroelectrica este validată de piaţă şi că investitorii au încredere în capacitatea companiei de a continua să livreze performanţă şi stabilitate pe termen lung. Suntem într-un amplu proces de transformare şi modernizare, cu investiţii semnificative în retehnologizare, digitalizare, dezvoltarea unor noi capacităţi de producţie şi stocare. Obiectivul nostru rămâne acela de a consolida poziţia Hidroelectrica drept principal pilon al securităţii energetice din România şi un campion regional al energiei verzi", a declarat Bogdan Badea, potrivit comunicatului citat.

În 2025, compania a realizat investiţii de aproximativ 781 milioane lei, cel mai ridicat nivel investiţional din istoria recentă a companiei. Pentru anul în curs, societatea îşi propune continuarea unui program ambiţios de investiţii, cu accent pe proiecte de stocare, modernizarea activelor existente şi dezvoltarea unor noi capacităţi regenerabile.

Hidroelectrica şi-a consolidat poziţia de cel mai mare producător de energie electrică din România, 100% energie verde, cu o cotă de aproximativ 27% din producţia naţională în ultimii cinci ani. Totodată, compania a devenit cel mai mare furnizor de electricitate din România pe piaţa concurenţială, administrând un portofoliu de peste 1,3 milioane de locuri de consum. Compania operează 188 de hidrocentrale cu o putere instalată de peste 6,3 GW. De aemenea, compania deţine şi parcul eolian Crucea Wind Farm, cu o capacitate instalată de 108 MW. 

