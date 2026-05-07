Liberalul care câștigă teren pentru funcția de premier. Valeriu Iftime: „Este o persoană respectabilă”

Valeriu Iftime a zis că a existat o discuție legată de Cătălin Predoiu.

Șeful CJ Botoșani a aruncat în joc numele lui Cătălin Predoiu, prim-vicepreședintele PNL

„Nu pot să dau nume acum, pentru că nici nu îi cunosc pe toți suficient de bine. Dar să știți că a existat o discuție legată de domnul Cătălin Predoiu, care a avut o poziție super faină și foarte corectă în Biroul Politic Național, spunând că guvernarea trebuie continuată. Pentru că, până la urmă, PSD-ul a fost într-un fel în opoziție și până acum”, a zis Valeriu Iftime la A3.

„Domnul Predoiu, pe care îl vehiculați acum, e o persoană respectabilă. Total de acord”, a mai zis președintele PNL Botoșani.

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, joi, că își menține poziția potrivit căreia partidul nu trebuie să abandoneze responsabilitatea de a guverna România, alături de alte partide cu orientări proeuropene și euroatlantice, precizând că o formațiune politică cu 14% rămâne relevantă în măsura în care are poziția de premier.

El a afirmat, totodată, că nu i s-a propus să devină noul premier al PNL.

„În primul rând, aș dori să explic faptul că votul luat în ședință a fost cât se poate de logic, rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură, așa cum au făcut-o mulți colegi, cred că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și, în primul rând, la adresa României. Și, atunci, era firesc să votăm această această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru, pentru că ea exprima poziția noastră unanimă, solidară în PNL, vizavi de gestul PSD de a iniția și susține această moțiune în asociere cu AUR și, chiar dacă nu o făcea în asociere cu AUR, tot la fel de condamnabil ar fi fost. Deci, votul acesta a fost cât se poate de logic și de firesc, din punctul meu de vedere”, a explicat Predoiu, întrebat în legătură cu poziția sa din ședința conducerii PNL privind continuarea guvernării.

El a completat că a explicat în ședință și a rămas la aceeași părere de a nu abandona responsabilitatea de a guverna România, alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice.

„Am mai spus în ședință faptul că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier, acesta era punctul-cheie, dacă vreți, al relevanței noastre statistice în acest moment, și că acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le ai”, a mai explicat Cătălin Predoiu.

