€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Vedeta pop Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026
Data publicării: 07 Mai 2026

Vedeta pop Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026
Autor: Dana Mihai

Vedeta pop Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026 Vedeta pop Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026

Cântăreaţa columbiană Shakira a distribuit joi un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2026, într-un scurt videoclip publicat pe Instagram, informează DPA.

La începutul cântecului "Dai Dai", Shakira poate fi văzută în timp ce traversează terenul legendarului stadion Maracana din Rio de Janeiro, ţinând mingea oficială a Cupei Mondiale, "Trionda", sub unul dintre braţe.

Moment coregrafic pe teren

Apoi, ea cântă o parte din piesă alături de un grup de dansatori. La final, camera se îndepărtează de stadion şi pe acoperişul acestuia pot fi văzute cuvintele "We are ready" ("Suntem gata").

Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira şi muzicianul nigerian Burna Boy va fi lansată pe 14 mai. FIFA, forul mondial al fotbalului, a distribuit, de asemenea, fragmentul publicat joi pe Instagram de cântăreaţa columbiană.

Citește și: Shakira a adunat două milioane de oameni pe Plaja Copacabana în cel mai mare concert din cariera sa

Shakira a contribuit anterior şi la "Waka Waka", piesa oficială a Cupei Mondiale de fotbal din 2010, desfăşurată în Africa de Sud.

Unde va avea loc Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială de fotbal masculin 2026 va avea loc în iunie şi iulie în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Weekendul trecut, vedeta pop Shakira a susţinut un concert gratuit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro în faţa unui public uriaş, alcătuit din aproximativ 2 milioane de spectatori.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

shakira
cupa mondiala de fotbal 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Vedeta pop Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026
Publicat acum 21 minute
UE are termen până pe 4 iulie să aplice acordul comercial încheiat cu SUA. Anunțul lui Trump
Publicat acum 34 minute
Uniunea Salvați România, schimbare de atitudine. „E dovada că-și dorește cel mai mult să rămână la guvernare”
Publicat acum 35 minute
Administraţia Prezidenţială, conferință privind dialogul UE cu bisericile și comunitățile religioase
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Mitul celor 10.000 de pași, demontat: Care este obiectivul realist recomandat de experți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 31 minute
INTERVIU DCNews: ”PNL-iștii au fost scoși din joc”. Politologul Cristian Pîrvulescu, despre miza negocierii dure cu PSD-ul, testul pe care-l dă Nicușor Dan și fuziunea care ”se discută din 2022”
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Ilie Bolojan, anunțul serii după discuția cu Nicușor Dan: PNL și USR strâng rândurile. O facem pentru România / Update: Dominic Fritz, precizări
Publicat acum 12 ore si 50 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 10 ore si 46 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
Publicat acum 13 ore si 5 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close