Paranoia lui Putin lasă Moscova fără internet pe 9 mai. Rușii nu vor putea nici măcar să își dea SMS-uri

Moscova va restricționa complet accesul la internetul mobil pe 9 mai, dar și SMS-urile.
Paranoia lui Putin privind un posbil atentat asupra sa atinge cote maxime înainte paradei de 9 mai. În Moscova, internetul mobil, inclusiv SMS-urile, vor fi restricționate pentru evenimentele de Ziua Victoriei, a raportat Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media din Rusia.
„Ministerul Dezvoltării Digitale raportează că nu există planuri de a închide sau restricționa internetul mobil la Moscova în perioada 7-8 mai. Cu toate acestea, dacă apar amenințări imediate de securitate, pot fi impuse restricții operaționale. În același timp, pentru a asigura siguranța sărbătorilor Zilei Victoriei pe 9 mai, accesul la internetul mobil - inclusiv la site-urile web de pe „lista albă” - și la serviciile SMS din Moscova vor fi restricționate temporar”, se arată într-un comunicat.
Ministerul a mai transmis că „internetul de acasă și Wi-Fi-ul vor continua să funcționeze normal, fără restricții”.
Corespondenții Interfax raportează faptul că pe 6 mai au primit avertismente de la operatorii de telecomunicații Megafon și T2 că restricțiile privind serviciile de internet mobil în regiunea Moscovei erau posibile în zilele următoare.
Pe 4 mai, toți „cei patru mari” operatori de telecomunicații din Rusia au avertizat asupra posibilelor întreruperi ale internetului mobil și ale mesageriei text la Moscova și regiunea Moscovei în perioada 5-9 mai, din cauza preocupărilor legate de securitate legate de evenimente de Ziua Victoriei.
În dimineața zilei de 5 mai, internetul mobil și mesageria text au fost restricționate în regiune timp de aproximativ patru ore. Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media din Rusia a anunțat ulterior ridicarea restricțiilor.
de Val Vâlcu