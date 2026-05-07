Paranoia lui Putin lasă Moscova fără internet pe 9 mai. Rușii nu vor putea nici măcar să își dea SMS-uri
Data publicării: 09:56 07 Mai 2026

Paranoia lui Putin lasă Moscova fără internet pe 9 mai. Rușii nu vor putea nici măcar să își dea SMS-uri
Autor: Doinița Manic

imagine cu Moscova, Rusia Moscoviții au rămas fără internet și pe 5 mai. Foto: Pixabay

Moscova va restricționa complet accesul la internetul mobil pe 9 mai, dar și SMS-urile.

Paranoia lui Putin privind un posbil atentat asupra sa atinge cote maxime înainte paradei de 9 mai. În Moscova, internetul mobil, inclusiv SMS-urile, vor fi restricționate pentru evenimentele de Ziua Victoriei, a raportat Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media din Rusia.

„Ministerul Dezvoltării Digitale raportează că nu există planuri de a închide sau restricționa internetul mobil la Moscova în perioada 7-8 mai. Cu toate acestea, dacă apar amenințări imediate de securitate, pot fi impuse restricții operaționale. În același timp, pentru a asigura siguranța sărbătorilor Zilei Victoriei pe 9 mai, accesul la internetul mobil - inclusiv la site-urile web de pe „lista albă” - și la serviciile SMS din Moscova vor fi restricționate temporar”, se arată într-un comunicat.

Ministerul a mai transmis că „internetul de acasă și Wi-Fi-ul vor continua să funcționeze normal, fără restricții”.

Corespondenții Interfax raportează faptul că pe 6 mai au primit avertismente de la operatorii de telecomunicații Megafon și T2 că restricțiile privind serviciile de internet mobil în regiunea Moscovei erau posibile în zilele următoare.

Moscoviții au rămas fără internet și pe 5 mai

Pe 4 mai, toți „cei patru mari” operatori de telecomunicații din Rusia au avertizat asupra posibilelor întreruperi ale internetului mobil și ale mesageriei text la Moscova și regiunea Moscovei în perioada 5-9 mai, din cauza preocupărilor legate de securitate legate de evenimente de Ziua Victoriei.

În dimineața zilei de 5 mai, internetul mobil și mesageria text au fost restricționate în regiune timp de aproximativ patru ore. Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media din Rusia a anunțat ulterior ridicarea restricțiilor.

