€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Stiri Berea "John Lemon", la mare căutare în Franţa, după o somaţie din partea lui Yoko Ono
Data publicării: 23:43 05 Mai 2026

Berea "John Lemon", la mare căutare în Franţa, după o somaţie din partea lui Yoko Ono
Autor: Dana Mihai

Berea Berea "John Lemon", la mare căutare în Franţa, după o somaţie din partea lui Yoko Ono - Freepik

După o somație transmisă de Yoko Ono, o berărie franceză a vândut rapid mii de beri „John Lemon”, pe care nu le va mai putea comercializa după 1 iulie.

În urma unei somaţii transmise de Yoko Ono - văduva lui John Lennon, solistului fostei trupe The Beatles -, o berărie franceză a vândut în doar câteva zile mai multe mii de beri "John Lemon", pe care nu va mai putea să le comercializeze după data de 1 iulie, a anunţat marţi acest producător, citat de AFP.

Cum a apărut numele „John Lemon”

Acum cinci ani, acea fabrică de bere a căutat un nume pentru un sortiment de bere blondă cu ghimbir şi lămâie. "Ne-am gândit că 'John Lemon' era un nume cool", a declarat Aurelien Picard, patronul fabricii de bere din Bannalec, o localitate din departamentul Finistere din vestul Franţei.

"Suntem o fabrică de bere care există de 10 ani şi facem jocuri de cuvinte cu numele berilor noastre", a explicat el.

În catalogul acestui producător, pot fi remarcate o bere "blondă parfumată", denumită "Jean-Gol Potier", aluzie la celebrul creator de modă Jean Paul Gaultier, o bere "brună de contrabandă", numită "Mireille Mafieux" şi care face trimitere la o celebră cântăreaţă franceză, precum şi o bere "roşcată care pătează", intitulată "Yvette Orniere", care aminteşte de o faimoasă acordeonistă, toate fiind însoţite de desene care imită aspectul acestor personalităţi.

Amenzi și presiuni legale

Dar, la sfârşitul lunii martie, un cabinet de avocatură olandez i-a trimis fabricii de bere o somaţie de încetare a comercializării sortimentului "John Lemon", în caz contrar acesta riscând să plătească amenzi importante către fundaţia lui Yoko Ono, care are menirea de a proteja imaginea lui John Lennon.

"Erau menţionate amenzi de 100.000 de euro şi penalităţi cuprinse între 150 şi 1.000 de euro pe zi dacă nu acţionam în sensul revendicării lor, dacă nu ne opream. Practic, ne-au cerut să retragem toate produsele noastre de la vânzare şi să oprim imediat distribuţia mărcii care era protejată", a relatat Aurelien Picard.

În cele din urmă, după un schimb de corespondenţă, producătorul de bere, care îşi vinde produsele către crame, magazine alimentare şi restaurante pe o rază de 40 de kilometri, a obţinut permisiunea de a-şi vinde cele 5.000 de sticle aflate încă în stoc până la data de 1 iulie.

Numai că publicitatea generată de acest scandal i-a accelerat vânzările: majoritatea berilor în cauză au fost vândute în doar câteva zile.

Citește și: Paul McCartney anunţă lansarea unui nou album

"A fost o nebunie. Ne-au rămas mai puţin de 1.000 de sticle. A existat ceva mai degrabă amuzant în nenorocirea care ne-a lovit", a dezvăluit Aurelien Picard.

Acest producător de bere, care are doi angajaţi şi care vinde între 50.000 şi 80.000 de sticle pe an, caută de acum un nou nume pentru sortimentul său de bere blondă răcoritoare. El voia să o numească "Jaune Lemon", însă avocaţii olandezi i-au răspuns că "acel nume era prea apropiat de John şi că orice aluzie vizuală la domnul John Lennon era interzisă", a mai spus antreprenorul francez.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

yoko ono
john lennon
bere
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Berea "John Lemon", la mare căutare în Franţa, după o somaţie din partea lui Yoko Ono
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Cum poate reveni PNL la masă cu PSD deși a acceptat opoziția impusă de Bolojan: Strategia a mai fost aplicată în România. Alte variante pe masă după căderea Guvernului
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Ilie Bolojan, oamenii raționali, bursa și cursul valutar: De ce vor continua instabilitatea și haosul politic în România
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Giorgia Meloni, avertisment despre pericolele deepfake. "Azi mi se întâmplă mie, mâine se poate întâmpla oricui"
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Trump ridiculizează capacitatea militară a Iranului și îi cere să „fluture steagul alb al capitulării”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 52 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 13 ore si 28 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 7 ore si 57 minute
Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Publicat acum 11 ore si 22 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Publicat acum 12 ore si 20 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close