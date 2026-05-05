Topul universităților din România. Cine conduce clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației

Evaluarea se bazează pe metarankingul național, un instrument realizat anual în funcție de prezența instituțiilor de învățământ superior în ierarhii academice internaționale. Acest clasament este utilizat și ca reper pentru finanțarea cercetării în centrele universitare.

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, pe primul loc

Conform datelor din 2025, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în topul național.

Pe locul al doilea se află Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, urmată de Universitatea din București.

Pe poziția a patra se situează Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, iar pe locul cinci Universitatea Transilvania din Brașov.

Clasament universități România 2025

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București

Universitatea din București

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

Universitatea Transilvania din Brașov

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Universitatea de Vest din Timișoara

Academia de Studii Economice din București

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea din Oradea

Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T Popa din Iași

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Universitatea Politehnica Timișoara

Universitatea Dunărea de Jos din Galați

Universitatea din Craiova

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara

Universitatea Ovidius din Constanța

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Universitatea Titu Maiorescu din București

Universitatea Valahia din Târgoviște

Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara

Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași

Universitatea Tehnică de Construcții din București

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Ce arată clasamentul despre sistemul universitar

Metarankingul confirmă diferențe semnificative între universitățile din România, în funcție de vizibilitatea și performanța lor în clasamentele internaționale. Acest indicator influențează modul în care sunt direcționate fondurile pentru cercetare în mediul universitar.