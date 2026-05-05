€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Stiri Topul universităților din România. Cine conduce clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației
Data publicării: 10:50 05 Mai 2026

Topul universităților din România. Cine conduce clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației
Autor: Loredana Iriciuc

Topul universităților din România. Cine conduce clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației Topul universităților din România. Cine conduce clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @romeo22

Ministerul Educației a publicat clasamentul celor mai bune universități din România.

Evaluarea se bazează pe metarankingul național, un instrument realizat anual în funcție de prezența instituțiilor de învățământ superior în ierarhii academice internaționale. Acest clasament este utilizat și ca reper pentru finanțarea cercetării în centrele universitare.

CITEȘTE ȘI: Povestea impresionantă a unei românce care a ajuns profesor univeristar la MIT, după ce a avut peste 20 de joburi: "La Cluj nu a vrut nimeni să mă angajeze" - VIDEO

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, pe primul loc

Conform datelor din 2025, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în topul național.

Pe locul al doilea se află Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, urmată de Universitatea din București.

Pe poziția a patra se situează Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, iar pe locul cinci Universitatea Transilvania din Brașov.

VEZI ȘI: Într-o lume a fake news-ului, universitatea formează gândire critică. COMPAS, răspunsul educației la haosul informațional

Clasament universități România 2025

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București
Universitatea din București
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Universitatea Transilvania din Brașov
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Universitatea de Vest din Timișoara
Academia de Studii Economice din București
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea din Oradea
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T Popa din Iași
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
Universitatea Politehnica Timișoara
Universitatea Dunărea de Jos din Galați
Universitatea din Craiova
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara
Universitatea Ovidius din Constanța
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
Universitatea Titu Maiorescu din București
Universitatea Valahia din Târgoviște
Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara
Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași
Universitatea Tehnică de Construcții din București
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Ce arată clasamentul despre sistemul universitar

Metarankingul confirmă diferențe semnificative între universitățile din România, în funcție de vizibilitatea și performanța lor în clasamentele internaționale. Acest indicator influențează modul în care sunt direcționate fondurile pentru cercetare în mediul universitar.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

universitate
ministerul educatiei
universitatea babes-bolyai
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
„Elevii ajung să citească doar rezumate. Se dau sarcini mult peste capacitățile lor”. Avertismentul profesorului Papadima despre școala românească / VIDEO
Publicat acum 13 minute
Guvernul Bolojan a picat. Bogdan Chirieac, după declarațiile de la dezbaterile moțiunii de cenzură: Mi-a venit greața
Publicat acum 46 minute
PNL convoacă Biroul Politic Național, după ce Guvernul Bolojan a picat
Publicat acum 47 minute
Cătălin Predoiu: PNL trebuie să continue guvernarea. Nu trebuie să o abandonăm
Publicat acum 51 minute
Guvernul crește cu 6,5% costul standard per elev în 2026. La cât ajunge suma
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
Publicat acum 6 ore si 11 minute
Guvernul a intrat în ședință de urgență, înainte de votul pe moțiunea de cenzură din Parlament. Ce OUG s-au dat
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close