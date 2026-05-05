Topul universităților din România. Cine conduce clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației

Ministerul Educației a publicat clasamentul celor mai bune universități din România.
Evaluarea se bazează pe metarankingul național, un instrument realizat anual în funcție de prezența instituțiilor de învățământ superior în ierarhii academice internaționale. Acest clasament este utilizat și ca reper pentru finanțarea cercetării în centrele universitare.
CITEȘTE ȘI: Povestea impresionantă a unei românce care a ajuns profesor univeristar la MIT, după ce a avut peste 20 de joburi: "La Cluj nu a vrut nimeni să mă angajeze" - VIDEO
Conform datelor din 2025, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în topul național.
Pe locul al doilea se află Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, urmată de Universitatea din București.
Pe poziția a patra se situează Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, iar pe locul cinci Universitatea Transilvania din Brașov.
VEZI ȘI: Într-o lume a fake news-ului, universitatea formează gândire critică. COMPAS, răspunsul educației la haosul informațional
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București
Universitatea din București
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
Universitatea Transilvania din Brașov
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Universitatea de Vest din Timișoara
Academia de Studii Economice din București
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea din Oradea
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T Popa din Iași
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
Universitatea Politehnica Timișoara
Universitatea Dunărea de Jos din Galați
Universitatea din Craiova
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara
Universitatea Ovidius din Constanța
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
Universitatea Titu Maiorescu din București
Universitatea Valahia din Târgoviște
Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara
Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași
Universitatea Tehnică de Construcții din București
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Metarankingul confirmă diferențe semnificative între universitățile din România, în funcție de vizibilitatea și performanța lor în clasamentele internaționale. Acest indicator influențează modul în care sunt direcționate fondurile pentru cercetare în mediul universitar.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu