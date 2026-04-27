Povestea impresionantă a unei românce care a ajuns profesor univeristar la MIT, după ce a avut peste 20 de joburi: "La Cluj nu a vrut nimeni să mă angajeze" - VIDEO

Loredana Pădurean este o româncă care s-a născut și a crescut în Transilvania, iar acum este profesor univeristar la Massachusetts Institute of Technology, după ce în trecut a avut peste 20 de joburi, de la dispecer de camioane, la construcții sau televiziune.

Femeia spune că a ajuns profesor universitar din greșeală. A mers să facă doctoratul în Elveția, iar la un moment dat le-a spus celor de acolo că pleacă cu toată clasa după ea la o altă universitate dacă nu se produc schimbări de management. Pentru a evita asta, conducerea uninversității a angajat-o și a incurajat-o să continue pe aceste drum. De atunci viața ei a luat un cu totul alt drum. În 2026, ea a devenit prima româncă invitată vreodată pe scena Brand Minds, alături de nume extrem de răsunătoare pe scena globală, precum Oprah Winfrey și Seth Godin.

"Eu sunt profesor universitar absolut din greșeală, nu glumesc. Eu am avut peste 20 de joburi înainte să devin profesor universitar. Am lucrat în transporturi, am fost dispecer de camioane, aici în țară, am lucrat în construcții, în televiziune. Am făcut firmă în Cluj, când am terminat facultatea, că nu m-a angajat nimeni. Și atunci m-am angajat eu pe mine, mi-am făcut agenție de modeling, de băieți, că de fete am zis să nu îmi aduc pe dracul în casă... Am făcut bani și m-am dus în Elveția la o universitate să fac un master în economie și în timpul masterului - eram prima generație la masterul respectiv - atât a fost de prost gestionat că am făcut grevă și am zis la aia că dacă nu schimbă management-ul, transfer toată clasa.

Mărturia profesoarei: Am câștigat 70.000 euro și am zis mamă, hai că se pot face bani și altfel

Găsisem o altă universitate cu care am negociat eu să ne ia pe toți 14 care eram studenți la școala asta și a zis ăla: "Păi, tu crezi că e chiar așa de ușor? Nu putem să facem". Și a zis angajează-te și m-am angajat director de program și după aia m-au întrebat dacă nu vreau să fac un doctorat și am zis: "Lăsați-mă, eu mă duc să fac bani" și după aia au zis că "stai, că-ți dăm și bani" și am zis "hai să discutăm". Am câștigat 70.000 euro și am zis mamă, hai că se pot face bani și altfel. Ei au zis că cu banii ăștia poți să mergi oriunde în lume. Și m-a dus pe google să caut care e școală faină.

Și mi-au zis aia de Harvard, dar și de o altă școală de care n-auzisem în viața mea - MIT, să chema Massachusetts Institute of Technology, nici n-am știut să scriu denumirea. M-am înscris într-adevăr și la școală de vară la Harvard. Și când eram la Harvard, am zis hai să trec strada să văd și cei cu școala asta de la MIT. Am întrebat dacă o pot vizita și au zis: "hai să discutăm, să vedem ce te interesează" și am și am intrat", a povestit prof. Loredana Pădurean la Pro FM.