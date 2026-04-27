DCNews Stiri Produsele lactate pe care trebuie neapărat să le adaugi în dietă
Data publicării: 15:56 27 Apr 2026

Produsele lactate pe care trebuie neapărat să le adaugi în dietă
Autor: Darius Mureșan

lapte-chefir-branza-lactate_15540000 Chefirul este o băutură fermentată, preparată în mod tradițional din lapte. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Produsele lactate obținute din lapte de capră sunt recomandate tot mai des de specialiști, datorită beneficiilor pe care le au asupra sănătății digestive, imunității și metabolismului.

Justa Poveda, o cercetătoare din Spania, atrage atenția asupra beneficiilor pe care le oferă produsele lactate, care nu sunt foarte consumate în mod obișnuit, și recomandă în mod special laptele de capră și derivatele sale, pentru efectele pe care le au asupra sănătății și digestiei, potrivit 20minutos.es

Potrivit acesteia, astfel de alimente sunt tot mai căutate de consumatori, pe măsură ce crește interesul pentru produse cu beneficii nutriționale. 

Consumul lactatelor de capră ajută flora intestinală și favorizează dezvoltarea bacteriilor bune, ceea ce îmbunătățește sănătatea digestivă. 

Laptele de capră este mai ușor de digerat față de alte tipuri de lapte datorită structurii proteinelor, iar conținutul său de acizi grași cu lanț scurt și mediu oferă energie și ajută la reducerea acumulării de colesterol în țesuturi. 

Potrivit specialistei, laptele de capră reprezintă o posibilă alternativă pentru persoanele cu sensibilitate la proteinele din laptele de vacă, însă nu este considerat automat sigur pentru cei cu alergii la aceste proteine. De asemenea, laptele de capră are efecte benefice asupra sănătății intestinale și contribuie la reducerea inflamației și susținerea unei digestii mai bune, fiind și mai ușor de tolerat datorită conținutului scăzut de lactoză.

Laptele de capră, bogat în calciu, fier și magneziu

De asemenea, laptele de capră este mai bogat în calciu, fier și magneziu, ceea ce poate ajuta la prevenirea anemiei și la menținerea sănătății osoase, mai ales în cazul femeilor aflate la menopauză. Laptele de capră este o sursă importantă de vitamine, în special vitamina A și vitamine din complexul B. 

Laptele de capră are și mai multe beneficii dacă este transformat în iaurt, chefir sau brânză, deoarece în astfel de produse sunt eliberați compuși care au efecte antioxidante, antiinflamatorii și potențial benefice pentru tensiune. Chiar dacă foarte multe persoane acceptă cu greu laptele de capră din cauza aromei sale, produsele fermentate sunt considerate o alternativă mai ușor de consumat.

