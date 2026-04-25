Ce s-a întâmplat la piscina din Eforie Nord, acolo unde a fost chemată astăzi ambulanța pentru mai mulți turiști

O zi de relaxare în piscină s-a transformat într-o alertă la 112, după ce mai multe persoane au fost intoxicate cu clor, într-o unitate de cazare din Eforie Nord. Apelul la 112 a fost efectuat la ora 12:15. Două dintre persoanele intoxicate au fost preluate cu ambulanța, iar alte 7 au fost verificate, dar au rămas la unitatea de cazare.

Surse apropiate evenimentului spun că persoanele care s-au simțit rău s-ar fi intoxicat cu vapori de la clorul folosit pentru igienizarea apei din piscina respectivă.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către poliţişti pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

”În urma deplasării la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că mai multe persoane aflate la piscina unităţii s-au simţit rău, două dintre acestea fiind preluate de ambulanţă şi transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar alte şapte persoane au fost verificate, însă au rămas la unitatea de cazare”, a transmis IPJ Constanţa.