Cum s-a transformat Taromul ungurilor în Wizz Air. Năsui cere să se taie de la rădăcină și spune că e o singură soluție ca Tarom să ajungă o companie de succes în Europa

Guvernul a explicat că fiecare companie a trecut printr-un proces de autoevaluare pe șapte dimensiuni, strategie, guvernanță, model de business, performanță comercială, operațională, patrimonială și financiară, în urma căruia a fost realizată o clasificare strategică și o recomandare de acțiune pentru fiecare entitate.

Pentru companii ca CFR Călători, Metrorex și TAROM s-a optat pentru redresarea operațională, ceea ce înseamnă că e nevoie de măsuri ferme implementate de specialiști care au mai trecut prin astfel de procese în ate state.

'În aceste companii e nevoie de măsuri ferme, de redresare, implementate cu sprijinul unor specialiști care au făcut până acum redresări în alte țări sau în alte companii similare, iar acolo unde este cazul e nevoie de notificarea Comisiei Europene pentru un eventual ajutor de stat', a declarat Gheorghiu.

Claudiu Năsui (USR), fost ministru al Economiei, merge însă mai departe și spune că fără privatizare lucrurile nu pot fi îndreptate și o reformă în realul sens al cuvântului nu poate avea loc.

El a vorbit într-o intervenție la B1 TV despre Tarom și a dat exemplul Wizz Air, una din cele mai de succes companii low cost din Europa, o companie maghiară care a fost națională de stat și ulterior privatizată.

„Să ne uităm la ce au făcut ungurii, care au privatizat Taromul lor acum mulți ani și acum au una din cele mai tari companii din Europa, Wizz Air care e la origine o companie de stat privatizată”, explică Năsui.

„Tarom e un caz de manual, despre cum să conduci prost o companie, cu o flotă diversificată, nici măcar nu au vocația de fapt să facă vreodată profit. O flotă diversificată înseamnă costuri din toate părțile. În general companiile aeriene caută să aibă un singur model de avioane să aibă totul standardizat, să nu aibă echipe specializate pe mai multe modele și așa mai departe.

Companiile acestea nu au fost conduse bine pentru că au fost mereu imperative poltice, au venit unii care au zis că acum trebuie să cumpărați avioane Boeing, acum Airbus, acum să angajați nepotul, cumnata, etc. Atunci toate aceste companii au mers prost”, mai adaugă Claudiu Năsui.

Fostul ministru al Economiei a continuat, acuzând modul în care sunt conduse aceste companii de stat.

„Se spune că „noi avem Taromul”. Nu, nu îl avem. Simțiți voi că aveți Taromul? Nu, îl au ei, cei care nu vor să lase această putere. Căci chiar dacă fac pierderi nu au nicio problemă, nu suferă nicio consecință și au în continuare salarii de zeci de mii de euro căci vor fi alimentați din sacul fără fund al bugetului alimentat la rândul lui din banii românilor”, a conchis Claudiu Năsui.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010.