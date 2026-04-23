Corneliu Ștefan, în vizită la noul centru de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice de la Răzvad

La Răzvad se lucrează la Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din satul Valea Voievozilor, o investiție de peste 4.600.000 lei.

Pentru seniorii noștri, acest centru va fi un loc în care vor găsi sprijin, respect și oportunități de socializare. Aici vor beneficia de îngrijire medicală și de activități care le pot reda bucuria de a fi activi și implicați în comunitate.

Este firesc să investim în astfel de servicii. Ține de normalitate și de respectul pe care îl datorăm celor care au construit comunitățile în care trăim astăzi.

Vom continua să susținem proiecte care îmbunătățesc viața celor care, la rândul lor, au avut grijă de noi, a precizat Corneliu Ștefan.