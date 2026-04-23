€ 5.0924
|
$ 4.3551
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0924
|
$ 4.3551
 
Corneliu Ștefan, în vizită la noul centru de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice de la Răzvad
Data publicării: 14:02 23 Apr 2026

Corneliu Ștefan, în vizită la noul centru de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice de la Răzvad
Autor: Crişan Andreescu

stefan Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Răzvadul va deveni un nou centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD la Consiliului Judeâean Dâmbovița.

La Răzvad  se lucrează la Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din satul Valea Voievozilor, o investiție de peste 4.600.000 lei.

Pentru seniorii noștri, acest centru va fi un loc în care vor găsi sprijin, respect și oportunități de socializare. Aici vor beneficia de îngrijire medicală și de activități care le pot reda bucuria de a fi activi și implicați în comunitate.

Este firesc să investim în astfel de servicii. Ține de normalitate și de respectul pe care îl datorăm celor care au construit comunitățile în care trăim astăzi.

Vom continua să susținem proiecte care îmbunătățesc viața celor care, la rândul lor, au avut grijă de noi, a precizat Corneliu Ștefan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close