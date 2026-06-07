Alertă în gara Sinaia! Locomotiva unui tren care transporta motorină a luat foc

Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la locomotiva unui tren care transporta motorină şi care se află în gara Sinaia, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, incendiul se manifestă cu degajare de fum, însă fără flacără.

ISU: Nu există pericol pentru vagoane

"Locomotiva a fost îndepărtată de lângă vagoane. Nu sunt înregistrate victime. Trenul transporta motorină. Nu există pericol pentru vagoane", a transmis ISU.

La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi o autospecială de stingere cu pulbere.