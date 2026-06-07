Alertă în gara Sinaia! Locomotiva unui tren care transporta motorină a luat foc

Este incendiu în gara Sinaia, după ce locomotiva unui tren care transporta motorină a luat foc.
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la locomotiva unui tren care transporta motorină şi care se află în gara Sinaia, transmite Agerpres.
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, incendiul se manifestă cu degajare de fum, însă fără flacără.
"Locomotiva a fost îndepărtată de lângă vagoane. Nu sunt înregistrate victime. Trenul transporta motorină. Nu există pericol pentru vagoane", a transmis ISU.
La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi o autospecială de stingere cu pulbere.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu