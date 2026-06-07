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DCNews Stiri Alertă în gara Sinaia! Locomotiva unui tren care transporta motorină a luat foc

BREAKING NEWS Alertă în gara Sinaia! Locomotiva unui tren care transporta motorină a luat foc

Autor: Alexandra Firescu
Data publicării: 07 Iun 2026
imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Este incendiu în gara Sinaia, după ce locomotiva unui tren care transporta motorină a luat foc.

Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la locomotiva unui tren care transporta motorină şi care se află în gara Sinaia, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, incendiul se manifestă cu degajare de fum, însă fără flacără.

ISU: Nu există pericol pentru vagoane

"Locomotiva a fost îndepărtată de lângă vagoane. Nu sunt înregistrate victime. Trenul transporta motorină. Nu există pericol pentru vagoane", a transmis ISU.

La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi o autospecială de stingere cu pulbere.

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