Bogdan Chirieac, semnal după drona doborâtă în Buzău: Este un avertisment pentru București

Mesaj RO-ALERT pentru prima dată în Buzău din cauza riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian / Avertizare și pentru Galați și Brăila / Drona a fost doborâtă, anunță MApN / captură B1 TV

Analistul Bogdan Chirieac consideră că drona doborâtă în județul Buzău reprezintă un avertisment și spune că incidentul ridică mai multe semne de întrebare.

După ultimele incidente de securitate înregistrate la Galați și Constanța, astăzi o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă în județul Buzău. Analistul Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalistul Ionuț Grigore, în cadrul căreia a ridicat mai multe întrebări privind incidentele de securitate ale țării.

"Eu cred că evenimentul de astăzi este un avertisment"

"Putem să presupunem că este o dronă rusească, dar putem să ne punem și semne de întrebare. Unul dintre semnele de întrebare, la fel ca în cazul dronei care a explodat la Constanța, este dacă era scăpată de sub control sau dacă era sub controlul altcuiva care are interesul să internaționalizeze conflictul? Nu știu să răspund. Nu vă uitați la mine, că eu nu răspund la asta. Totuși, n-am cum să nu observ niște lucruri. Drona a fost la o sută și ceva de kilometri de București. Precum cea din Constanța, nu avea ce să caute atât de aproape. Dacă drona exploda atunci la Constanța, atunci orașul era distrus din mai multe puncte de vedere. Ar fi fost un dezastru pur și simplu. Eu cred că evenimentul de astăzi este un avertisment pentru autoritățile de la București prin care ni se atrage atenția că România este, fără voia sa, aproape de a intra într-un război cu totul. Vedem asta inclusiv prin bombardarea portului Novorossiisk și întreruperea exportului de petrol din Kazahstan. Asta l-a făcut pe premierul Bolojan să ne spună că mai avem benzină doar pentru două săptămâni în rezerva de stat.

"Dumnezeu a fost român..."

Ce putem să facem noi în toată această situație? Să ne rugăm la bunul Dumnezeu! Nu vedeți că se întinde coarda? La Galați a căzut drona peste blocul oamenilor și printr-o minune nu au fost morți, ci doar doi răniți. Tot Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a iubit, aș putea spune că Dumnezeu a fost român, când a explodat drona ucraineană lângă terminal și aproape de un milion de kilograme de azotat de amoniu, care e explozibil, pur și simplu. Este un îngrășământ pentru agricultură, dar e folosit și la bombele artizanale. Acum ne-a ferit că a mers drona sute de kilometri pe teritoriul României și, deasupra unei zone nelocuite, un pilot român a reușit să o doboare. Cât credeți că ne mai ține norocul acesta?

De ce bombardează Zelenski terminalul de petrol de la Novorossiisk, esențial pentru România și aliați?

E ceva ce ne scapă. Președintele Nicușor Dan se tot duce la Kiev, săracul, chiar nu pot să-i reproșez nimic. Au tot fost ședințe, Zelenski i-a chemat pe toți europenii la Kiev, dar sper că nu-i cheamă că poate se va întâmpla ceva ca să internaționalizăm conflictul. Nu văd de ce te duci acolo, în plin conflict, la nivel înalt, atât de des. Trebuie să vorbești cu Zelenski. Drona aia a fost în regulă? Drona asta a cui a fost? Întrebați-l pe Zelenski de ce bombardează terminalul de petrol de la Novorossiisk, în așa fel încât Kazahstanul să oprească exporturile și să fie penurie de petrol în România și în câteva țări de aici, din împrejurimi? De ce face asta? Înțeleg când ataci Sankt Petersburg, înțeleg când ataci rafinăriile, dar lasă terminalul ăsta! Aici afectezi țările aliate. E o chestiune fundamentală. De ce face asta? Sunt doar niște întrebări pe care le consider legitime", a explicat Bogdan Chirieac.

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