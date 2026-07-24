O nouă alertă în Marea Neagră. Navă avariată lângă Sfântu Gheorghe

Nou incident naval produs în Marea Neagră.

UPDATE: După DSU, și Ministerul Transporturilor a transmis un comunicat cu privire la acest incident.

În cursul nopții de 23 spre 24 iulie, Federația Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina.



Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de aproximativ 33 km Nord de granița fluvială cu România. Pentru monitorizarea situației, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 00.48. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 00.56.



Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 01.33. MApN monitorizează permanent situația si informează în timp real structurile aliate.

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Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că, în noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, autoritățile române au fost informate, prin intermediul Centrului Maritim de Coordonare și Salvare (MRCC) din cadrul Autorității Navale Române, cu privire la un incident produs la bordul navei comerciale Christiana B, care transporta cărbuni, sub pavilion Liberia, din Norfolk (Statele Unite ale Americii) către Ucraina, aflată în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe.



Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional, echipajul semnalând producerea unei avarii la navă și solicitând sprijin, existând la acel moment informații potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului.



Ca urmare a primirii solicitării, au fost activate mecanismele de răspuns specifice. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare a coordonat intervenția, iar către zona incidentului au fost direcționate navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației din teren.



Din informațiile comunicate de comandantul navei rezultă că nu există persoane rănite și că echipajul nu mai solicită evacuarea. De asemenea, nava este în măsură să își continue deplasarea către țărm, în vederea efectuării verificărilor tehnice și a remedierii avariei.



Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine.



Autoritățile române monitorizează evoluția situației și mențin cooperarea operațională între toate structurile cu atribuții în domeniu, în vederea acordării sprijinului necesar și a adoptării măsurilor corespunzătoare.

Având în vedere caracterul dinamic al situației operative, informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări.