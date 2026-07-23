Schimb de replici savuros între Chirieac și Ciutacu despre vacanțele politicienilor: Miruță atât a putut. Acum e momentul

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: Agerpres

Vacanța ministrului Transporturilor, Radu Miruță, în Antalya, și concediul fostului ministru Ciprian Șerban în Portofino au fost comentate de Bogdan Chirieac și Victor Ciutacu.

Munca la Ministerul Transporturilor pare că este extrem de solicitantă, iar reprezentanții instituției au nevoie de refacere. În ciuda austerității, inflației, TVA-ului mărit, a combustibilului scump și a scăderii calității vieții pentru cetățeni, oamenii politici s-au retras în vacanțe scumpe. După ce Radu Miruță a demis conducerea TAROM de pe plaja din Antalya, fostul ministru al Transporturilor, predecesorul său, social-democratul Ciprian Șerban, alături de prezentatoarea TV Cristina Dorobanțu, de la Kanal D, a plecat și el în vacanță în Portofino, Italia. Analistul Bogdan Chirieac a comentat situația într-un schimb de replici spumoase cu jurnalistul Victor Ciutacu, la România TV, la emisiunea Punctul Culminant.

"Domnul Miruță este foarte relaxat și știe că o să stea la minister până în 2028"

Victor Ciutacu: "Uite, domnule Chirieac, am ceva tare. Sunt și oameni care se sacrifică pentru popor și am vrut să vă prezint asta. Domnul Șerban a avut un mandat mai lung decât domnul Miruță și atunci a ajuns în Italia. Domnul Miruță, mai pe aici, prin apropiere. Atât a putut și domnul Miruță. În Antalya sigur nu o să te recunoască nimeni dintre cele două sau trei sute de mii de români, aflați în regim de austeritate, care merg în același timp pe plajă".

Bogdan Chirieac: "Eu cred că domnul Miruță este foarte relaxat și știe că o să stea la minister până în 2028. Adică s-a gândit și el 'păi ce fac? Nu merg și eu în Antalya? Acum e momentul când totul e înghețat. Nu se discută legea salarizării, nu se întâmplă nimic'".

Victor Ciutacu: "Se vede că sunteți de puțin timp în stratosfera de la Putere, voi, cei de la USR. Uite, toți pesediștii au obraz fin. Marcel Ciolacu s-a dus la Lago di Garda, Ciprian Șerban s-a dus la Portofino, în schimb al vostru e pe Antalya. A trecut vremea cu Antalya. E frumos în Antalya, se mănâncă bine, se odihnește bine, dar, la ce ministere are, ar putea mai mult".

Bogdan Chirieac: "Ai mei de la USR sunt mai modești așa. În plus, eu cred că ei sunt liniștiți și nu se grăbesc. O să o țină așa până în 2028. Știți cine nu a plecat în concediu pe vremuri? Emil Boc când era premier. El nu pleca în concediu. Cred că muncea pentru țară".

Victor Ciutacu: "Nici Nea Ilie (nr. Ilie Bolojan) nu pleacă, așa a zis. Ție ți se pare că Ilie Bolojan s-a implicat, de exemplu, la povestea cu dronele? Mai mult pe Nicușor Dan l-am văzut când erau ucrainenii să ne arunce în aer terminalul".

Bogdan Chirieac: "Era la adăpost Nea Ilie. El fiind userist e tot așa mai modest, mai retras și nu pleacă în concediu. Rămâne la Palatul Victoria, indiferent de ce se întâmplă, pentru țară, evident".

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