De ce unele școli au succes, iar altele nu. Explicațiile prof. Florica Alexandrescu, directoare a Colegiului „Ion Creangă” de 20 de ani / video

De ce unele școli au succes, iar altele nu. Explicațiile prof. Florica Alexandrescu, directoare a Colegiului „Ion Creangă” de 20 de ani / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @magnific

În cadrul emisiunii DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DCNews și DCNewsTV, difuzată și pe Părinți și Pitici, prof. Florica Alexandrescu, directoarea Colegiului Național „Ion Creangă” din București, a explicat care sunt principiile care au transformat instituția într-unul dintre cele mai apreciate colegii din Capitală.

Prof. univ. dr. Sorin Ivan a remarcat evoluția Colegiului Național „Ion Creangă”, instituție pe care prof. Florica Alexandrescu o conduce de două decenii. Realizatorul DC Edu a întrebat care este secretul performanței și al atmosferei de studiu care caracterizează colegiul. Prof. Florica Alexandrescu a explicat că succesul unei școli nu depinde de un singur element. Performanța apare atunci când toate componentele funcționează împreună.

„Un colegiu bun este un colegiu care combină mai mulți factori importanți. Și anume: calitatea predării este foarte importantă, calitatea învățării de către elevi și calitatea și profilul absolventului. Nu în ultimul rând este vorba despre prestigiul din comunitate. Cât de bine te percepe comunitatea, pentru că în vremurile noastre comunicarea este rapidă, orice pas greșit este taxat, menționat, adus pe în atenția tuturor și un colegiu bun nu și permite greșeli, erori fundamentale, nu vorbesc de mici incidente”, spune directoarea.

Directoarea a precizat că imaginea unei școli se construiește în fiecare zi, iar cu rețelele sociale în buzunar și la cât de repede circulă în ziua de azi informația, fiecare decizie poate influența încrederea comunității. Din punctul ei de vedere, performanța nu înseamnă doar rezultate la examene sau premii la concursuri. Contează felul în care elevii învață, modul în care profesorii predau și profilul tânărului care pleacă din școală după finalizarea studiilor.

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Totodată, prof. Florica Alexandrescu consideră că orice strategie de conducere trebuie să pornească de la relațiile dintre oameni.

„Managementul colegiului nostru constă în primul rând în respect. Asta are la bază: respect, exigență și înțelegerea problemelor oamenilor. Dacă ești exigent, obții muncă de calitate din partea lor, dacă îi înțelegi pe oameni atunci când au nevoi, îți răspund bine atunci când ai nevoie de ei. Respectul, dacă nu-l oferi, nu ți se oferă și nu se creează o atmosferă bună în școală”, adaugă directoarea.

Pornind de la explicațiile directoarei, prof. univ. dr. Sorin Ivan a evidențiat faptul că exigența este adesea înțeleasă greșit:

„Și, în ciuda a ceea ce se crede, exigența generează respect, pentru că prin exigență te impui în fața celorlalți, arăți că ai o viziune, că ai un program, ai o agendă instituțională și prin asta te impui și în fața părinților și sigur a elevilor a colegilor. Dacă lucrurile sunt guvernate de valori, cum colaborați cu părinții, pentru că în alte instituții părinții depășesc uneori o anumită limită a implicării și încep să se pronunțe cu privire la ce ar trebui să se predea, cum ar trebui, dau lecții ce profesori să vină, ei nefiind mulți dintre calificați în acest domeniu”.

Unde se oprește implicarea părinților?

Directoarea Colegiului Național „Ion Creangă” din București spune că părinții trebuie ascultați și implicați, însă există domenii care țin exclusiv de actul educațional și de responsabilitatea școlii.

„Sigur, ideile lor sunt ascultate, dar școala are un nucleu al educației și a perspectivelor care nu permite amestec în treburile fundamentale ale parcursului școlar. Dar avem în vedere colaborarea dintre școală, părinți și profesori. Elevii trebuie să perceapă respect între profesori, în primul rând, respect între profesori și elevi și când văd că totuși sunt relații sănătoase în care fiecare respectă pe fiecare, atunci părintele se relaxează și nu încearcă să intre în alte probleme care nu sunt relevante”, explică prof. Florica Alexandrescu.

Directoarea consideră că relația dintre profesori și elevi influențează și comportamentul părinților. Atunci când aceștia observă că în școală există ordine, dialog și respect reciproc, tendința de a interveni în deciziile pedagogice scade. Prof. Florica Alexandrescu mai spune că dialogul reprezintă cheia colaborării cu familiile elevilor.

„Într-adevăr, ei au tendința de a impune anumite lucruri, dar dacă sunt ascultați și li se explică până unde poate merge această implicare, înțeleg, să știți. Nu e cazul liceului nostru să intre părinții și să facă ordine, pentru că există ordine”, subliniază directoarea.

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Prof. univ. dr. Sorin Ivan a atras atenția asupra unei probleme pe care o întâlnesc unele instituții de învățământ, aceea a deciziilor luate pentru a mulțumi pe toată lumea.

„Există ordine și aici aveți un merit foarte important. Se mai întâmplă, mai există cazuri în care la nivelul direcțiunii școlilor există un anumit populism, o atitudine de decedare, de adaptare la cerințele tuturor, tocmai ca lucrurile să rămână cumva într-un control, într-o mediocritate care nu face bine nimănui ca să nu supere pe X sau pe Y, pentru că între părinți sunt și persoane importante, vorba clasicului. Prin urmare respectul, iată un termen cheie pe care l-ați menționat, cred că în jurul lui construim și coerența instituțională și calitatea și performanța”, conchide realizatorul DC Edu.

Prin urmare, o instituție de învățământ nu poate construi performanță dacă renunță la reguli pentru a evita nemulțumirile. Coerența, disciplina și respectul sunt „ingredientele” ce susțin calitatea educației și creează un climat în care profesorii își pot desfășura activitatea, elevii pot învăța, iar părinții pot avea încredere în școală.

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