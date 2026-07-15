Masteratul „Sociologie aplicată: devianță și ordine socială” (SNSPA). De ce două persoane pot privi aceeași societate și vedea două lumi complet diferite?

Dacă zece oameni privesc aceeași piață din centrul unui oraș, fiecare va observa altceva. Un arhitect va remarca clădirile. Un polițist va fi atent la măsurile de ordine publică. Un economist va încerca să înțeleagă dinamica afacerilor. Un turist va fotografia monumentele. Un copil va vedea doar porumbeii și înghețata. Realitatea este aceeași. Privirea este diferită.

Societatea funcționează după aceeași regulă. Fiecare dintre noi o interpretează prin experiențele, profesia și valorile sale. Sociologia încearcă să facă un pas mai departe. Ea caută să înțeleagă mecanismele profunde care explică ceea ce, la prima vedere, pare evident. Înainte de a încerca să schimbăm lumea din jurul nostru, trebuie să înțelegem structurile invizibile care o susțin.

Înainte de a construi ceva trainic, trebuie să te asiguri că fundația este solidă. Rezistența unei clădiri nu este dată de ceea ce impresionează privirea, ci de partea ei invizibilă, ascunsă sub pământ. La fel, stabilitatea unei comunități depinde de mecanisme sociale discrete, aproape imperceptibile, care modelează relațiile dintre oameni, încrederea, solidaritatea și felul în care funcționează instituțiile. Tocmai explorarea acestei fundații invizibile reprezintă miza masteratului „Sociologie aplicată: devianță și ordine socială” (MSADOS), organizat de Facultatea de Științe Politice a SNSPA.

Programul nu este o reacție la evenimentele ultimilor ani. El există de multă vreme și și-a construit identitatea în jurul unor teme care, între timp, au devenit esențiale pentru înțelegerea societății contemporane. Polarizarea, migrația, dificultățile administrației publice, schimbările demografice, transformările accelerate ale tehnologiei, fragilizarea încrederii dintre oameni sau creșterea unor forme de violență interpersonală sunt astăzi subiecte cotidiene. Înțelegerea lor cere însă mai mult decât opinii și reacții de moment. Ea presupune rigoare, cercetare și capacitatea de a privi dincolo de aparențe.

Universitatea are tocmai această misiune. Ea formează oameni capabili să transforme curiozitatea în cunoaștere și observația în înțelegere. Într-o lume în care informația circulă cu o viteză fără precedent, iar judecățile sunt formulate adesea înainte ca întrebările să fie puse până la capăt, competența de a înțelege societatea devine una dintre cele mai valoroase resurse profesionale.

Programul masteral „Sociologie aplicată: devianță și ordine socială” (MSADOS) este coordonat de Bogdan Bucur, autorul volumelor Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri și Sociologia proastei guvernări în România interbelică. Cercetările sale din domeniul sociologiei istorice pornesc de la convingerea că prezentul nu poate fi explicat fără înțelegerea proceselor sociale și istorice care l-au făcut posibil. Aceeași perspectivă structurează și filosofia programului.

Experiența de învățare depășește cadrul tradițional al sălii de curs. Inspirat de modelele pedagogice ale marilor universități europene, MSADOS propune un stil de predare dinamic și imersiv. Cursurile profesorului Bogdan Bucur de sociologie istorică, sociologie juridică și sociologia guvernării se desfășoară, în numeroase ocazii, în colaborare cu unele dintre cele mai importante instituții culturale ale Bucureștiului. Muzeele, palatele istorice, arhivele, spectacolele și expozițiile devin spații de reflecție asupra puterii, memoriei și identității, iar orașul însuși se transformă într-o sală de curs.

Programul masteral „Sociologie aplicată: devianță și ordine socială” (MSADOS) reunește cadre didactice titulare ale Facultății de Științe Politice (în special, sociologie și psihologie), dar beneficiază și de contribuția a doi profesori invitați cu o vastă experiență profesională. Victor Alistar aduce perspectiva politicilor și strategiilor anticorupție, iar profesorul Gheorghe Florian, una dintre personalitățile marcante ale criminologiei românești, oferă studenților acces la experiența directă a studiului culturii devianței în sistemul penitenciar.

Poate cea mai convingătoare carte de vizită a unui program universitar rămân absolvenții săi. De-a lungul anilor, foștii studenți ai MSADOS și-au construit cariere în administrația publică locală și centrală, în structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Muncii, în sistemul judiciar și penitenciar, în institute de cercetare, inclusiv în cadrul Academiei Române, în organizații neguvernamentale, în organizații internaționale și în mediul privat.

Pentru profesorul Bogdan Bucur, aceasta este și cea mai mare satisfacție profesională:

„Cea mai mare bucurie a mea este să întâlnesc absolvenți care și-au găsit drumul profesional și care privesc societatea cu mai multă înțelegere. Astăzi, foștii noștri studenți lucrează pretutindeni: în administrația publică locală și centrală, în sistemul judiciar și penitenciar, în DGASPC-urile de sector sau în poliția locală, în instituții de cercetare, inclusiv în Academia Română, în organizații neguvernamentale, în organizații internaționale sau în mediul privat. Îi regăsesc în profesii foarte diferite, dar uniți de aceeași convingere: înainte de a judeca societatea, trebuie să o înțelegi. Chiar dacă profesia îi deosebește, există ceva magic care îi apropie: toți sunt calmi și fericiți, căci înțeleg ceea ce se întâmplă cu viața lor în societatea în care au ales să trăiască”.

Înscrierile la programul masteral „Sociologie aplicată: devianță și ordine socială” (MSADOS) sunt deschise în perioada 10-20 iulie 2026, iar interviurile de admitere se vor desfășura online, miercuri, 22 iulie 2026, de la ora 16:00.

Mai multe informații despre MSADOS sunt disponibile la www.politice.ro/ro/msados, iar înscrierea se realizează online pe platforma https://admitere.snspa.ro/inscriere-online-la-snspa.

În fiecare zi privim aceeași societate. Diferența nu este ceea ce vedem, ci cât de bine înțelegem ceea ce vedem. Iar această înțelegere este primul pas către orice schimbare durabilă.